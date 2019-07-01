Зустріч Зеленського з Путіним: у РНБО озвучили прогноз

Секретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що зустріч між президентами України і Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним відбудеться. Необхідно пробувати нові механізми, бо зовнішній вплив не дає результатів.

Ніхто не вірить, що вони зустрінуться і вирішать всі проблеми, про це Данилюк розповів в інтерв'ю виданню LB.

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Він пояснив, що у Путіна є "своє розуміння та картина очікувань, є розуміння і у Володимира Зеленського". Однак діяти необхідно.

Але заручників і військовополонених потрібно звільняти. А через зовнішній вплив, як показав досвід, це не працює. Будемо пробувати нові механізми,

– сказав Данилюк.

Водночас секретар РНБО зазначив, що наразі така зустріч може бути вигідна Росії черех тамтешні внутрішні процеси, "оскільки позначається вплив санкцій".

"Переговори відбуваються в конкретний момент часу, і позиції сторін формуються, виходячи з інтересів і можливостей в цей момент", – додав він.

Що каже Володимир Зеленський про цю зустріч?

Він переконує, що під час ймовірної зустрічі з Путіним нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбас. Гарант впевнений, що Україна не втратила Крим назавжди, і сподівається, що півострів незабаром повернеться.

Ще під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі, треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.

На зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених.

Після поверненняросійської делегації у ПАРЄ Зеленський зазкликав Путіна звільнити з полону українських моряків: "У нас всіх є діти. Поверніть дітей батькам".

Як коментують таку можливість у Кремлі? Своїй цинічної риторики там не порушують. Кажуть, що для ймовірного проведення переговорів Путіна із президентом України Володимиром Зеленським потрібно, аби Київ нібито виконав домовленості, досягнуті у нормандському форматі. Це при тому, що саме Росія 5 років тому розпочала страшну війну на Донбасі, перекиадє туди своїх військових і зброю для бойовиків, не виконує жодні міжнародні домовленості.