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      Зустріч Зеленського з Путіним: у РНБО озвучили прогноз

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      У РНБО вважають, що зустріч Зеленського з Путіним відбудеться
      У РНБО вважають, що зустріч Зеленського з Путіним відбудеться / Колаж 24 каналу

      Секретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що зустріч між президентами України і Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним відбудеться. Необхідно пробувати нові механізми, бо зовнішній вплив не дає результатів.

      Ніхто не вірить, що вони зустрінуться і вирішать всі проблеми, про це Данилюк розповів в інтерв'ю виданню LB.

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      Він пояснив, що у Путіна є "своє розуміння та картина очікувань, є розуміння і у Володимира Зеленського". Однак діяти необхідно.

      Але заручників і військовополонених потрібно звільняти. А через зовнішній вплив, як показав досвід, це не працює. Будемо пробувати нові механізми,
      – сказав Данилюк.

      Водночас секретар РНБО зазначив, що наразі така зустріч може бути вигідна Росії черех тамтешні внутрішні процеси, "оскільки позначається вплив санкцій".

      "Переговори відбуваються в конкретний момент часу, і позиції сторін формуються, виходячи з інтересів і можливостей в цей момент", – додав він.

      Що каже Володимир Зеленський про цю зустріч? 

      Він переконує, що під час ймовірної зустрічі з Путіним нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбас. Гарант впевнений, що Україна не втратила Крим назавжди, і сподівається, що півострів незабаром повернеться.

      Ще під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі, треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США. 

      На зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених. 

      Після поверненняросійської делегації у ПАРЄ Зеленський зазкликав Путіна звільнити з полону українських моряків: "У нас всіх є діти. Поверніть дітей батькам"

      Як коментують таку можливість у Кремлі? Своїй цинічної риторики там не порушують. Кажуть, що для ймовірного проведення переговорів Путіна із президентом України Володимиром Зеленським потрібно, аби Київ нібито виконав домовленості, досягнуті у нормандському форматі. Це при тому, що саме Росія 5 років тому розпочала страшну війну на Донбасі, перекиадє туди своїх військових і зброю для бойовиків, не виконує жодні міжнародні домовленості.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін РНБО Заручники Українці в полоні РФ Олександр Данилюк
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