Бійці ЗСУ розгромили позицію бойовиків біля Горлівки: яскраве відео

Українські військові 53-ї бригади завдали потужного удару по позиціях проросійських бойовиків у передмісті Горлівки. Бійцям вдалося повністю розгромити ворожий пункт.

Волонтер Юрій Мисягін розповів, що військові ЗСУ визначили позицію окупантів за допомогою дрона з повітря.

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"Передмістя Горлівки. Спочатку пролетіли над позицією противника вище. Придивилися. І що побачили? Окопи, окопи – десятки метрів. Зайняті будинки, з яких давно вигнали місцевих, перетворені на спостережні пункти, КСП взводів і невеликі склади боєприпасів", – описав волонтер позиції ворога.

Тоді бійці ЗСУ опустили дрон нижче до землі, аби вдруге оглянути і оцінити позиції проросійських бойовиків: окопи, споруди, склади і житло.

Потім відвели дрон на безпечну відстань і... Усе по цілях. Коригування з повітря дозволяє не витрачати даремно боєприпаси. Кілька хвилин – і операція завершена. Піхота 53-ї бригади відзначилася,

– наголосив Мисягін.