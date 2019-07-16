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      Бійці ЗСУ розгромили позицію бойовиків біля Горлівки: яскраве відео

      2403 Читать новость на русском
      Бійці ЗСУ знищили позицію бойовиків біля Горлівки
      Бійці ЗСУ знищили позицію бойовиків біля Горлівки / Скрін з відео

      Українські військові 53-ї бригади завдали потужного удару по позиціях проросійських бойовиків у передмісті Горлівки. Бійцям вдалося повністю розгромити ворожий пункт.

      Волонтер Юрій Мисягін розповів, що військові ЗСУ визначили позицію окупантів за допомогою дрона з повітря.

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      "Передмістя Горлівки. Спочатку пролетіли над позицією противника вище. Придивилися. І що побачили? Окопи, окопи – десятки метрів. Зайняті будинки, з яких давно вигнали місцевих, перетворені на спостережні пункти, КСП взводів і невеликі склади боєприпасів", – описав волонтер позиції ворога. 

      Тоді бійці ЗСУ опустили дрон нижче до землі, аби вдруге оглянути і оцінити позиції проросійських бойовиків: окопи, споруди, склади і житло.

      Потім відвели дрон на безпечну відстань і... Усе по цілях. Коригування з повітря дозволяє не витрачати даремно боєприпаси. Кілька хвилин  і операція завершена. Піхота 53-ї бригади відзначилася,
      – наголосив Мисягін.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Збройні сили України Зброя Горлівка Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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