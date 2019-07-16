Україна вимагатиме від Росії компенсації за зруйновані будинки на Донбасі

10 липня Кабінет Міністрів запровадив механізм надання компенсації за зруйновані будинки. Тепер уряд буде вимагати повернення цих грошей від Москви.

Компенсацію за надану допомогу включать до консолідованої претензії до Росії. передає прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

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Нагадаємо, що 10 липня МінТОТ розробило механізм компенсації людям за зруйноване житло на Донбасі. Для того, щоб отримати відшкодування, треба подати відповідну заяву органів місцевого самоврядування, після чого будинок має оцінити спеціальна комісія.



Гранична сума матеріальної допомоги – 300 тисяч гривень.

Що таке консолідована претензія до РФ?12 грудня кабінет Міністрів створив комісію між міністерствами, яка має підготувати претензію до Росії з приводу агресії на Донбасі, підрахувати усі збитки та змусити Москву відповідати на міжнародному рівні.