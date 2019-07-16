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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Україна вимагатиме від Росії компенсації за зруйновані будинки на Донбасі

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      Зруйновані будинки на Донбасі
      Зруйновані будинки на Донбасі / dniprograd.org

      10 липня Кабінет Міністрів запровадив механізм надання компенсації за зруйновані будинки. Тепер уряд буде вимагати повернення цих грошей від Москви.

      Компенсацію за надану допомогу включать до консолідованої претензії до Росії. передає прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

      До теми: ОБСЄ зафіксувала, як окупанти відправили до Росії вантажівки та потяги з невідомим багажем

      Нагадаємо, що 10 липня МінТОТ розробило механізм компенсації людям за зруйноване житло на Донбасі. Для того, щоб отримати відшкодування, треба подати відповідну заяву органів місцевого самоврядування, після чого будинок має оцінити спеціальна комісія.

      Гранична сума матеріальної допомоги – 300 тисяч гривень.

      Що таке консолідована претензія до РФ?12 грудня кабінет Міністрів створив комісію між міністерствами, яка має підготувати претензію до Росії з приводу агресії на Донбасі, підрахувати усі збитки та змусити Москву відповідати на міжнародному рівні. 

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Окуповані території Кабінет Міністрів України
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