Українці отримають компенсацію за зруйноване на Донбасі житло

В Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій запровадили механізм, який дасть змогу отримати компенсацію за зруйноване житло внаслідок бойових дій. Гранична сума допомоги – 300 тисяч гривень.

Відтепер власники житлових будинків та квартир, що були зруйновані внаслідок російської агресії, зможуть отримати від держави грошову компенсацію відповідно до отриманих збитків, сказано на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

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Схвалений урядом механізм передбачає, що місцеві військово-цивільні адміністрації проводитимуть обстеження зруйнованого житла в зоні бойових дій та видаватимуть відповідну компенсацію постраждалим.



Для того, щоб отримати компенсацію, необхідно подати заяву до однієї зі спеціальних комісій, що створені при обласних військово-цивільних адміністраціях. Форми, за якими треба заповнювати заяву, буде надано міністерством пізніше.



За інформацією прес-служби, на Луганщині налічується 393 зруйновані приватні будинки.

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