Спостерігачі показали фото Мар’їнки після обстрілу бойовиків

Офіцери спостережної групи української сторони СЦКК зафіксували на фото селища Мар’їнка на Донеччині, яке обстріляли проросійські бойовики.

Пошкоджені щонайменше 4 будинки за різними адресами, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Дивіться також: Бійці ЗСУ розгромили позицію бойовиків РФ – відео потужного удару

Прифронтову Мар’їнку обстріляли увечері 11 липня. На щастя, ніхто із місцевих жителів не постраждав.

Зокрема, на вулицях Прокоф’єва 45, Нова 3 та Заводська 12, зафіксовано пошкодження стін, вікон та даху. Окрім того, на Шевченка 48, помічено пошкоджений паркан,

– розповідають у штабі.

Військові зазначають, що усі пошкодження виникли через влучання 30-міліметрових снарядів.



Обстріл Мар'їнки – карта/ Фейсбук штабу операції Об’єднаних сил

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушують усі норми міжнародного гуманітарного права та існуючі домовленості, оскільки цілеспрямовано продовжують обстрілювати мирні населені пункти, в результаті чого страждають прості люди", – наголошують військові.



Наслідки обстрілу Мар'їнки/ Фейсбук штабу операції Об’єднаних сил



Після снарядів/ Фейсбук штабу операції Об’єднаних сил



Пошкоджені будинки у Мар'їнці/ Фейсбук штабу операції Об’єднаних сил

Що таке СЦКК?Спільний центр із контролю та координації було створено у вересні 2014 року Україною та Російською Федерацією, які призначили по одному із представників для спільного керування СЦКК. До складу Спільного центру увійшли офіцери Збройних сил України та Збройних сил Російської Федерації, котрі були розміщені в різних секторах Луганської та Донецької областей. У грудні 2017 року офіцери Збройних сил Російської Федерації були виведені зі складу СЦКК, після чого вони залишили Україну.