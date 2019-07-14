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      Бійці ЗСУ розгромили позицію бойовиків РФ: відео потужного удару

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      Поблизу окупованої Горлівки воїни Об'єднаних сил України потужно відповіли терористам за попадання по своїй позиції. Відео влучного удару показали 24 каналу.

      Напередодні ворожий снаряд під час чергового обстрілу влучив просто у позицію українських армійців. Побудована вона грамотно, тому ніхто серйозно не постраждав. 

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      У моменти, коли ворог відкриває вогонь, особливо з важкого озброєння, тоді солдати одразу доповідають командирам і вони вже вирішують, що робити з ворогом – перечекати обстріл, притушити вогнем чи взагалі знищити вогневу точку, як це відбулось цього разу.

      На кадрах видно, як влучними пострілами Об'єднані сили накривають позиції проросійських бойовиків.

      Вчасно була визначена позиція, в результаті ворог знищений. В принципі досвід є, не перший день,
      – пояснив командир батальйону ЗСУ Сергій.

      Розвідка доповіла, що під час цієї відповіді ворог зазнав значних втрат.

      Дивіться відео, як бійці ЗСУ розгромили позицію бойовиків РФ:

      більше фото та відео ліквідації бойовиків рф на донбасі:

       

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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