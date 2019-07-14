Бійці ЗСУ розгромили позицію бойовиків РФ: відео потужного удару

Поблизу окупованої Горлівки воїни Об'єднаних сил України потужно відповіли терористам за попадання по своїй позиції. Відео влучного удару показали 24 каналу.

Напередодні ворожий снаряд під час чергового обстрілу влучив просто у позицію українських армійців. Побудована вона грамотно, тому ніхто серйозно не постраждав.

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У моменти, коли ворог відкриває вогонь, особливо з важкого озброєння, тоді солдати одразу доповідають командирам і вони вже вирішують, що робити з ворогом – перечекати обстріл, притушити вогнем чи взагалі знищити вогневу точку, як це відбулось цього разу.

На кадрах видно, як влучними пострілами Об'єднані сили накривають позиції проросійських бойовиків.

Вчасно була визначена позиція, в результаті ворог знищений. В принципі досвід є, не перший день,

– пояснив командир батальйону ЗСУ Сергій.

Розвідка доповіла, що під час цієї відповіді ворог зазнав значних втрат.

Дивіться відео, як бійці ЗСУ розгромили позицію бойовиків РФ: