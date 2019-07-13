ЯТежВіталійМарків: бійці ЗСУ та ветерани війни на Донбасі закликали підтримати побратима

Підтримати українського військовослужбовця Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років ув'язнення, закликали бійці батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького Національної гвардії України, а також ветерани АТО й ООС.

Відеозвернення військові опублікували на Facebook-сторінці Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

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Бійці батальйону та ветерани антитерористичної операції звернулися до громадськості за підтримкою українського військовослужбовця, засудженого в Італії, промовляючи "Я теж Віталій Марків!"

Учора безпідставно засудили бійця Нацгвардії, добровольця, майданівця, який з 2014 року був на захисті нашої держави для того, щоб кожен українець міг жити вільно,

– наголосив командир батальйону полковник Віктор Толочко.

"Я звертаюсь до вас всіх: підтримайте наших бійців, які воювали вчора, воюють сьогодні й готові далі захищати нашу Батьківщину", – закликав він.

Що відомо про справу Марківа? 12 липня 2019 року суд в Італії виніс вирок – 24 роки ув'язнення – нацгвардійцю Віталію Марківу.



Його звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі під Слов'янськом у 2014 році.



Цей вирок будуть оскаржувати, проте рішення щодо апеляції навряд чи винесуть раніше весни 2020 року.



У кінцевому слові на судовому засіданні Марків сказав, що є українцем, простим солдатом, патріотом, і завжди захищатиме Україну.

Детально про Віталія Марківа, у чому його підозрюють та як засудили – у матеріалі 24 каналу.