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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      #ЯТежВіталійМарків: бійці ЗСУ та ветерани війни на Донбасі закликали підтримати побратима

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      Віталій Марків, засуджений в Італії український військовий
      Віталій Марків, засуджений в Італії український військовий / informator.news

      Підтримати українського військовослужбовця Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років ув'язнення, закликали бійці батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького Національної гвардії України, а також ветерани АТО й ООС.

      Відеозвернення військові опублікували на Facebook-сторінці Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

      Читайте також: Оскарження вироку Віталію Марківу: коли подадуть апеляцію та коли її розглянуть

      Бійці батальйону та ветерани антитерористичної операції звернулися до громадськості за підтримкою українського військовослужбовця, засудженого в Італії, промовляючи "Я теж Віталій Марків!"

      Учора безпідставно засудили бійця Нацгвардії, добровольця, майданівця, який з 2014 року був на захисті нашої держави для того, щоб кожен українець міг жити вільно,
      – наголосив командир батальйону полковник Віктор Толочко.

      "Я звертаюсь до вас всіх: підтримайте наших бійців, які воювали вчора, воюють сьогодні й готові далі захищати нашу Батьківщину", – закликав він.

      Що відомо про справу Марківа? 12 липня 2019 року суд в Італії виніс вирок – 24 роки ув'язнення – нацгвардійцю Віталію Марківу.

      Його звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі під Слов'янськом у 2014 році.

      Цей вирок будуть оскаржувати, проте рішення щодо апеляції навряд чи винесуть раніше весни 2020 року.

      У кінцевому слові на судовому засіданні Марків сказав, що є українцем, простим солдатом, патріотом, і завжди захищатиме Україну.

      Детально про Віталія Марківа, у чому його підозрюють та як засудили – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Віталій Марків Збройні сили України Нацгвардія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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