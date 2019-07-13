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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Оскарження вироку Віталію Марківу: коли подадуть апеляцію та коли її розглянуть

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      Нацгвардійця Марківа засудили до 24 років ув'язнення
      Нацгвардійця Марківа засудили до 24 років ув'язнення / "Радіо Свобода"

      Чому суд вирішив ухвалити настільки суворий вирок – 24 роки ув'язнення – українському військовому Віталію Марківу, стане відомо лише за певний час. Суд вправі оприлюднити мотиваційну частину рішення протягом 90 днів. Лише потім можна буде подавати апеляцію.

      Але рішення по суді апеляції можуть ухвалити не раніше весни 2020 року. Про це повідомив адвокат Марківа Рафаеле Дела Валле, пише "Громадське".

      Детально про Віталія Марківа: що відомо про українського воїна та чому його засудили в Італії

      Вже відомо, що апеляцію розглядатиме суд у Малані. Причому цей суд не буде слухати свідків, а лише працюватиме з матеріалами справи.

      Хто такий Віталій Марків?Це боєць Нацгвардії, заступник командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, старший сержант. Воював в АТО з позивним "Італієць" – бо у 2003 році разом з родиною виїжджав до Італії.

      До України Марків повернувся у 2013 році – під час подій на Майдані Незалежності, коли починалася Революція Гідності). На початку війни вступив у лави добровольчого батальйону (за якийсь час влився до складу Національної гвардії України). 

      Коротко про справу Марківа в Італії

      Віталія Марківа заарештували 30 червня 2017 року – він якраз завітав у гості до матері в Італію під час планової відпустки. Італійська прокуратура висунула українцю підозру у вбивстві Андреа Роккеллі у селі Андріївка поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Мовляв, міни, від яких загинув італієць, прилетіли з боку позицій ЗСУ, де на той час служив Марків. 

      Українська сторона запевняє, що позиції, пострілами з яких вбили італійського фоторепортера, на момент вчинення злочину займали проросійські бойовики. Український підрозділ ЗСУ під Слов'янськом, в якому служив Віталій Марків, взагалі не мав важкої та далекобійної зброї.

      Вирок марківу: хроніка подій
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      Теги: Новини України Віталій Марків Судді Розслідування Нацгвардія Війна на Донбасі
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