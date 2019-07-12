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      Засудження до 24 років в'язниці нацгвардійця Марківа: під посольством Італії розпочався пікет

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      Активісти пікетують посольство Італії з вимогою негайного звільнення нацгвардійця Марківа
      Активісти пікетують посольство Італії з вимогою негайного звільнення нацгвардійця Марківа / Фото Людмили Кушнір // 24 канал

      У Києві активісти пікетують посольство Італії. Головна вимога протестувальників – негайне та безумовне звільнення нацгвардійця Віталія Марківа, якого італійський суд засудив до 24 років в’язниці нібито за вбивство тутешнього репортера Андреа Рокеллі, що сталося під Слов’янськом на Донбасі у травні 2014 року.

      Як передає кореспондентка 24 каналу, активісти вважають, що рішення щодо Віталія Марківа є не правосудним, а політичним, і його ухвалили під впливом російської влади.

      Важливо! У мережі показали відео, де нацгвардієць Марків спілкується з італійцями у Слов’янську

      Участь у акції беруть кілька сотень осіб – це як представники "Національного корпусу", так і прості громадяни.

      Активісти здебільшого скандують "Свободу Віталію Марківу". Водночас мітингувальники тримають відповідні плакати – зокрема, великий транспарант з написом Free Markiv і саморобні плакати зі словами на підтримку українця. Крім того, вони закликають Італію "не бути, як Росія".

      Пікет посольства Італії через справу Віталія Марківа / Фото Людмили Кушнір // 24 канал

      Крім того, під двері італійського диппредставництва активісти принесли декілька десятків коробок з-під піци мережі Veterano Pizza. До слова, її засновником є учасник бойових дій на Донбасі Леонід Остальцев.

      Справа Віталія Марківа: коротко

      Старшого сержанта Нацгвардії Віталія Марківа заарештували в Італії у червні 2017 року. Його Італія звинувачує у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова: обидвоє загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.

      Як сам Віталій Марків, так і залучена у процес українська сторона усі обвинувачення відкидають. Аргументують вони це тим, що українські бійці займали зовсім іншу позицію, аніж та, звідки пострілами було вбито італійського фоторепортера. Натомість останню тоді утримували проросійські бойовики загону Стрєлкова-Гіркіна.

      Попри це, 12 липня в італійському місті Павія суд вирішив ув’язнити Віталія Марківа на 24 роки. Крім того, частині української делегації навіть не дозволили зайти до судової зали. Зауважимо, що раніше прокуратура Павії просила засудити українця до 17 років позбавлення волі.

      Детальніше з біографією Віталія Марківа та що відомо про його справу – Ви можете ознайомитися за цим посиланням

      Офіційний Київ таку звістку сприйняв украй негативно – в Україні вирок та обвинувачення у бік Марківа вважають несправедливими. Водночас очільник МВС Арсен Аваков заявив, що рішення італійського суду Україна буде оскаржувати.

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      Теги: Новини України Нацгвардія Війна на Донбасі Новини політики Судді
      Джерело: 24 канал
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