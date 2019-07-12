У мережі показали відео, де нацгвардієць Марків спілкується з італійцями у Слов’янську

Відео зняли 2 травня 2014 року у Слов’янську. На ньому нині засуджений італійським судом до 24 років український військовий Віталій Марків спілкується з журналістами.

З журналістами Марків спілкується вільною італійською – приязно і без агресії, відео опублікував директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

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Шевченко додав, що Марків підтримував контакти по телефону з ними і після того, як його підрозділ разом із десантниками зайняв панівну висоту над містом. Цьому передували бій і втрати українських воїнів.

Прямо радив італійським репортерам не їхати в цей район через активні бойові дії та велику небезпеку. На жаль, декілька італійських журналістів не тільки стали формальними заявниками у цій кримінальній справі, але і активними свідками обвинувачення на суді,

– додав Шевченко.

Що відомо про справу проти Марківа?

Італійський суд вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки. У червні 2017 року старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа арештували в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.



Його підозрювали у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Італієць та його перекладач загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.

У травні захищати українського солдата і давати свідчення в італійському суді приїхав виконувач обов'язків командувача Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан. Віталій Марків, його адвокат Донателла Рапетті та українська сторона, задіяна в процесі, відкидали звинувачення італійського слідства. На їхнє переконання, позиція українських бійців відрізняється від тієї, звідки було вбито італійського фоторепортера. Цю позицію у той час утримували проросійські бойовики загону Гіркіна.

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Звинувачення проти Марківа базуються на свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона (ключовий свідок у справі), який був разом з Мироновим та Роккеллі біля пагорба Карачун під Слов’янськом і якому єдиному вдалося вижити.