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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зеленський відреагував на вирок італійського суду для нацгвардійця Марківа

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      Зеленський доручив МЗС і ГПУ повернути засудженого в Італії нацгвардійця
      Зеленський доручив МЗС і ГПУ повернути засудженого в Італії нацгвардійця / Getty images

      Президент Володимир Зеленський закликав МЗС та Генпрокуратуру терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Віталія Марківа. В Італії його засудили до 24 років ув’язнення.

      Глава держави також доручив українським дипломатам в Італії постійно бути на зв’язку з ветераном, про це пише прес-служба президента.

      Дивіться також: У мережі показали відео, де нацгвардієць Марків спілкується з італійцями у Слов’янську

      Нацгвардійця звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

      Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою та незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа,
      – заявив президент.

      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що це рішення італійського суду українська сторона буде оскаржувати.

      "24 роки Віталію Марківу – несправедливе й ганебне рішення італійського суду. Будемо боротися далі!" – написав глава МВС.

      Аваков наголосив, що Віталій Марків і держава Україна не винні в загибелі італійського репортера Андреа Роккеллі. Італієць "став жертвою агресивної Росії, яка розв'язала у Слов'янську війну на Донбасі".

      Що відомо про справу проти Марківа?У червні 2017 року старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа арештували в Італії за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Італієць та його перекладач загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.

      Проте італійці наполягали на побічній винуватості Марківа. Віталій Марків, його захист  та українська сторона, задіяна в процесі, відкидали звинувачення італійського слідства. На їхнє переконання, позиція українських бійців відрізняється від тієї, звідки було вбито італійського фоторепортера. Цю позицію у той час утримували проросійські бойовики загону Гіркіна.

      Відповідно до аргументів прокурора, Марків не вчинив злочину убивства, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, зі свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь про групі іноземних журналістів.

      blog_ava
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      12 липня
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Нацгвардія Віталій Марків Володимир Зеленський Президент України
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