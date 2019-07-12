Справа нацгвардійця Марківа: суд Італії хоче порушити справу проти ще одного українця

Італійський суд засудив українського нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років в’язниці. На цьому не зупинився –скерував до Генпрокуратури запит щодо відкриття справи проти народного депутата України Богдана Матківського.

Матківський у 2014 році був командиром Марківа, про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко на мітингу в Києві під посольством Італії.

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Суддя зазначила, що проти нардепа хочуть відкрити справу "про співучасть у навмисному вбивств". Запит до Генпрокуратури скерували із урахуванням вироку для Марківа. Про наміри суду написав також повідомив також голова Християнського товариства в Італії Олесь Городецький на своїй сторінці у Фейсбук.

Суд вирішив також направити запит на відкриття кримінального провадження проти народного депутата Богдана Матківського,

– повідомив він.

Слід зазначити, що Матківський є свідком по справі Марківа. 2014 році Матківський з іншим народним депутатом Андрієм Антонищаком очолював підрозділ Нацгвардії, у якому тоді служив Марків

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що українська сторона буде оскаржувати рішення італійського суду у справі українського військового.

Коротко про справу проти Марківа

Італійський суд вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки. У червні 2017 року старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа арештували в Італії за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Італієць та його перекладач загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.

Проте італійці наполягали на побічній винуватості Марківа. Віталій Марків, його захист та українська сторона, задіяна в процесі, відкидали звинувачення італійського слідства. На їхнє переконання, позиція українських бійців відрізняється від тієї, звідки було вбито італійського фоторепортера. Цю позицію у той час утримували проросійські бойовики загону Гіркіна.



Віталій Марків у залі суду/ Фейсбук Олеся Городецького



Відповідно до аргументів прокурора, Марків не вчинив злочину убивства, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, зі свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь про групі іноземних журналістів.