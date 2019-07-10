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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чому зараз неможливо платити пенсії на окупованому Донбасі

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      Пенсії на окупованому Донбасі наразі виплачувати неможливо
      Пенсії на окупованому Донбасі наразі виплачувати неможливо / Getty Images

      Виплачувати українські пенсії на окупованих територіях Донеччини та Луганщини до повернення цих територій під контроль української влади неможливо. Одна з причин – відсутність українських банків на окупованому Донбасі.

      "Банків немає. Банки відновити неможливо. Безпека не може бути забезпечена. Вимоги щодо протидії відмиванню грошей забезпечити неможливо. Тому є тільки одна схема. Як і зараз, –отримувати пенсію на картки, видані "Ощадбанком України", – розповів міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Питання виплати пенсій жителям окупованого Донбасу пов’язане не тільки з банківською системою, а й зі сплатою податків.

      Пенсійний фонд не просто наповнюється з повітря. Ви ж знаєте, що "віджали" підприємства, які до останнього моменту ще й платили податки... Підприємства, які там працювали, до останнього дня платили податки в бюджет України,
      – зазначив міністр.

      У період між першим та другим туром президентських виборів тоді ще кандидат на посаду глави держави Володимир Зеленський заявив, що Україна має почати серйозну інформаційну війну на окупованих територіях Донбасу. Зокрема – не просто простягнути руку жителям окупованих територій, а почати платити їм пенсії.

      8 липня на саміті Україна-ЄС Зеленський запропонував продовжити з 60 днів до 1 року термін, протягом якого пенсіонери з окупованого Донбасу повинні виїхати з окупованої території для отримання української пенсії.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Пенсія Окуповані території Гроші
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