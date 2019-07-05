Терористи на Донбасі, "прикриваючись" обстрілами, підвищують ціни і грабують людей
Попри намагання окупантів за допомогою гібридної війни залишити Україну у своїй сфері впливу, надалі тягнути з неї гроші через корупцію та злочинців, Кремль також паралельно ще й збагачується на війні.
Не тільки на розпилі бюджету, продажу наркотиків та реалізації "зайвої" списаної зброї бойовикам, а й на мирних українцях.
Із самого початку бойових дій на Донбасі існує стійка кореляція між їх інтенсивністю та рівнем доходу серед ватажків терористів: чим запеклішими є бої, тим більше заробляють окупанти та колаборанти.
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Секрет їх "успіху" дуже простий: як тільки російська артилерія розгортається та валить снаряди по мирному населенню на підконтрольну їм територію, люди перестають думати про те, як важко жити у "ДНР" і "ЛНР" та починають кричати про "тільки б не стріляли".
Саме тому та завдяки потрібності РФ звинувачувати Україну в "обстрілах місцевого населення" російська арта завжди б'є по "своїх" під час боїв.
Наразі ситуація така ж сама: протистояння на фронті відчутно загострилися. Тому, "прикриваючись" обстрілами, які відволікають людей від нагальних проблем, бойовики віддразу ж підвищили ціни на все.
Треба зазначити, що суттєвий ріст цін почався ще у день, коли Пушилін радісно розповів про підписання наказу про покращення соціального забезпечення. І хоча підвищені пенсії ще не видали, проте цінники на всі продукти та інші товари широкого вжитку з того моменту полізли вгору майже на третину. Так, звичайна курятина поганої якості з 92 рублів підскочила до 122. Хліб, олія, овочі, бензин – все вартує значно дорожче, аніж ще місяць тому. І зупинки цій тенденції взагалі не видно.
В "руспубліках" різко подоржчали продукти / Фото МИА "Исток"
Найближчим часом окупанти збираються збільшувати ще й тарифи на комуналку. Таке рішення днями оголосив ватажок терористів на закритій нараді. Мовляв, доки йдуть бої, на погіршення побутових умов мало звертають увагу, тому треба користуватися. Куди підуть гроші, ясно й без того.
І це – зайвий аргумент для зрозуміння ситуації: росіяни припиняти війну не збираються, принаймні зараз. Як би не казали про "хлібне перемир'я", односторонні чи двосторонні відведення військ та дотримання мінських домовленостей.
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