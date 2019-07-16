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      ОБСЄ зафіксувала, як окупанти відправили до Росії вантажівки та потяги з невідомим багажем

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      Спостерігачам не вдалося встановити вміст вантажівок та вагонів
      Спостерігачам не вдалося встановити вміст вантажівок та вагонів / Фото з відкритих джерел

      Безпілотний апарат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував потяг укомплектований щонайменше 12 вагонами. Він вирушив із залізничної станції 12 липня із залізничної станції Квашине до Російської Федерації 12 липня. Крім цього спостерігачі також помітили переміщення транспорту з ОРДО до Росії та назад.

      В опублікованому у понеділок звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зазначається, що безпілотник дальнього радіуса дії зафіксував потяг зафіксував, що цей потяг рухався у південно-східному напрямку приблизно за 4,5 кілометра на південний схід від Квашиного, а потім виїхав за межі України.

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      Разом з тим 12 липня на окупованих територіях безпілотний апарат виявив вантажівку з 2 особами на борту, що рухалася у напрямку кордону з РФ, у районі, де немає офіційних прикордонно-пропускних пунктів. Пізніше цю вантажівку було зафіксовано у полі поблизу села Манич орієнтовно за 200 метрів на захід від кордону.

      Наступного дня упродовж приблизно 1,5 години спостереження в пункті пропуску на кордоні біля Успенки члени патруля місії зафіксували, що в Україну в'їхали 13 автомобілів, 15 тентованих вантажівок. Тимчасом з України виїхали 9 автомобілів, 10 тентованих вантажівок, а також 1 автобус.

      Зазначається, що 14 липня спостерігачі ОБСЄ на пункті пропуску поблизу Вознесенівки зафіксували, як з України виїжджали транспортні засоби у Росію, однак бойовики наказали патрулю СММ залишити цей район.

      Того ж дня, здійснюючи моніторинг на залізничній станції "Червона Могила" біля Вознесенівки, спостерігачі бачили 1 вантажний потяг, який рухався у східному напрямку, проте встановити кількість вагонів або їхній вміст не вдалося.

      окуповані території
      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях

      blog_ava
      Українця та росіянина знайшли мертвими на танкері в Індійському океані
      15 липня
      1866
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі ОБСЄ Новини Росії
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