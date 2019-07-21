Українські військові голосували після обстрілу бойовиками

Попри розпочате опівночі чергове перемир'я, бойовики й надалі обстрілювали позиції українських військових. На передовій 20 липня зафіксували 26 обстрілів, де майже половина була із забороненої зброї. Навіть в таких умовах українські бійці 21 липня вирушили на цивільні виборчі дільниці, аби зробити свій вибір.

Під вечір журналісти зайшли на позиції поблизу окупованої Горлівки. Там майже завжди гучно, тож апаратура працює постійно.

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"На 360 градусів. І свою територію продивляємось, і їхню. Тобто, можливості проходу диверсійно-розвідувальних груп – нуль", – розповів військовослужбовець ЗСУ Тарас.



Український військовий

День перед так званим "Хлібним перемир'ям" видався досить напруженим. Гупало по селищу сильно, тож і від темряви нічого хорошого не очікують.

Провокували нас, щоб ми відкрили вогонь. Вони весь день протягом всього дня періодично кидали гранати,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Олексій.

Ворог чекати не змусив, адже поруч відкрив вогонь й над позиціями полетіли трасери. Опівночі все стихло й сама ніч пройшла спокійно, проте воїни не вірять, що новий режим тиші проіснує довго.

Будуть вимушувати нас вести вогонь у відповідь. Будуть використовувати тактику зненацька,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ Олексій.

Вже зранку бійці партіями поїхали голосувати, проте цього разу без спецдільниць і з цивільними. "Звичайно, мені це дуже зручно, досить швидко пройшло голосування, як для військових", – розповів військовослужбовець ЗСУ Тарас



Військові їхали голосувати

А от серед цивільних були і незадоволені. Переважно з тих, хто тут не проживає, а лише прописаний чи змінив місце голосування. Ті ж, хто живе на передку постійно, до української армії ставляться переважно добре.

Скажу вам, що я їх дуже поважаю цих хлопців. Тому що в мене внук та внучка військові. Внук біля Авдіївки,

– заявила мешканка села Майорське Наталя Георгіївна



Виборча дільниця

Та військові не створюють черг, що видно по виключно цивільній дільниці, де більша тиснява. "Напевно, що якби нормально було, то ми би дві години тут не стояли. Затримка була, якась помилка була. Підвіз людей був не організований, дуже не організований. Всіх зібрали біля 8 ранку й ми дві години вже тут стоїмо", – повідомила мешканка смт. Зайцеве Людмила Пахомова.

Дивіться відео: як голосували українські військові