Вандали понищили автобус, який курсує до мосту у Станиці Луганській

Вандали розфарбували та обклеїли провокативними листівками автобус, що віднедавна курсує між контрольним пунктом в’їзду-виїзду та аварійним мостом у Станиці Луганській.

"Прибічники "русского мира" розмалювали фарбою панель багажного відділення автобуса, який перевозить літніх людей від мосту до КПВВ "Станиця Луганська", а в салоні влаштували безлад, розклеїли листівки провокаційного змісту", – написав у Facebook заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко.

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Автобус швидко відмили і очистили від провокаційних написів. І 20 липня з самого ранку автобус вже працює на своєму маршруті.

26 червня біля Станиці Луганської на окупованому Донбасі почалось розведення сил і невдовзі від мосту у цьому містечку до першого пункту пропуску запустили спеціалізований автобус для людей похилого віку та людей з інвалідністю.