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      Вандали понищили автобус, який курсує до мосту у Станиці Луганській

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      Вандали понищили автобус, який курсує до мосту у Станиці Луганській
      Вандали понищили автобус, який курсує до мосту у Станиці Луганській / Facebook-сторінка Юрія Клименка

      Вандали розфарбували та обклеїли провокативними листівками автобус, що віднедавна курсує між контрольним пунктом в’їзду-виїзду та аварійним мостом у Станиці Луганській.

      "Прибічники "русского мира" розмалювали фарбою панель багажного відділення автобуса, який перевозить літніх людей від мосту до КПВВ "Станиця Луганська", а в салоні влаштували безлад, розклеїли листівки провокаційного змісту", – написав у Facebook заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко.

      Читайте також: На Донбасі розпочинається перемир'я: що говорять бойовики

      Автобус швидко відмили і очистили від провокаційних написів. І 20 липня з самого ранку автобус вже працює на своєму маршруті.

      26 червня біля Станиці Луганської на окупованому Донбасі почалось розведення сил і невдовзі від мосту у цьому містечку до першого пункту пропуску запустили спеціалізований автобус для людей похилого віку та людей з інвалідністю.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Транспорт
      Джерело: 24 канал
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