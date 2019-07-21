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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      На Донбасі у день виборів на пункті пропуску "Майорське" знайшли вибухонебезпечні снаряди

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      На КПВВ "Майорське" в день виборів шукали вибухівку, пропуск людей призупиняли
      На КПВВ "Майорське" в день виборів шукали вибухівку, пропуск людей призупиняли / Прес-центр Держприкордонслужби

      Уранці 21 липня на Донеччині контрольний пункт в’їзду-виїзду "Майорське" призупинив пропуск людей через анонімне повідомлення про мінування. Сили ДСНС знайшли тут мінометний снаряд та інші вибухонебезпечні предмети.

      За словами помічника начальника Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби Олега Личковського, вищезазначений пункт пропуску розпочав роботу о 6:00, а вже о 6:45 від аноніма надійшов телефонний дзвінок про замінування. Під час початкової перевірки не було знайдено жодних загроз, проте ДСНС провела додаткове дослідженя та знайшла вибухонебезпечні предмети. 

      Важливо! Як проходять вибори: головне

      "Майорівка" / Фото Олега Личковського

      Держслужба з надзвичайних ситуацій знайшла безліч небезпечних предметів. Пункт пропуску знову закрили задля безпеки працівників та громадян на лінії розмежування. Територіальний підрозділ ДСНС ініціював тимчасове припинення роботи "Майорського" для проведення детальнішого обстеження 

      Станом на 17:00 знайдено вже 12 вибухонебезпечних предметів: 1 мінометну міну 120 міліметрів, 1 артилерійський снаряд 23 міліметри, 4 артилерійські снаряди 30 міліметрів, 5 ручних гранат і фрагмент мінометної міни


      Знайдений знаряд біля КПВВ / Фото ДСНС
       

      Пошукові роботи / Фото Олега Личковського

      До слова, з 00:01 21 липня на Донбасі розпочало діяти безстрокове перемир’я, про яке домовилися у Мінську 17 числа. Відповідно до домовленостей, заборонено будь-яке ведення вогню та передбачено відповідальність обидвох сторін за відкриття вогню. Водночас передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню. Тобто, сторони публічно беруть на себе обов’язок не вести вогонь впродовж неозначеного періоду.


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

      як розгорталися події на донбасі перед перемир'ям:
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      22 липня
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Держприкордонслужба Фейкові замінування
      Джерело: 24 канал
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