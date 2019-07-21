Перед перемир'ям окупанти збільшили кількість обстрілів: двоє бійців поранені

За минулу добу, 20 липня, проросійські бойовики на Донбасі аж 26 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Внаслідок цього, двоє військових отримали поранення. Проте українські захисники дали гідну відсіч на обстріли: поранені 6 окупантів.

Окрім того, окупанти 12 разів застосовували заборонене мінськими угодами озброєння: артилерійські системи калібром 122 міліметри та міномети калібру 120 та 82 міліметри. Про це інформує штаб ООС.

Актуально: На Донбасі почало діяти "хлібне перемир’я"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Гранітного, Лебединського, Пісків, Талаківки, Павлополя, Новотроїцького, Красногорівки, Водяного, Богданівки, Пищевика та Мар'їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників обстріляли біля Щастя, Артема, Новолуганського, Луганського, Попасної, Новоолександрівки й Новозванівки.

В результаті ворожих обстрілів 2 військовослужбовці отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь, тому, за даними розвідки, 20 липня 6 окупантів були поранені.

Важливо! Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.