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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      На Донбасі почало діяти "хлібне перемир’я"

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      За порушення перемир'я вперше передбачена відповідальність сторін
      За порушення перемир'я вперше передбачена відповідальність сторін / Фото з відкритих джерел

      З початком нової доби, 21 липня, на Донбасі вступило в дію так зване "хлібне перемир’я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню. Про перемир'я домовились під час переговорів у Мінську. Не зважаючи на це у разі порушення режиму припинення вогню підрозділи Об'єднаних сил "адекватно відповідатимуть" на ворожі обстріли".

      З 00:01 21 липня, у день парламентських виборів в Україні, на Донбасі розпочалося перемир’я, про яке у Мінську домовилися кілька днів тому.

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      Зокрема у зайві Тристоронньої контактної групи вперше передбачено відповідальність осіб за порушення перемир'я. У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі вживатимуть "дисциплінарні заходи" та повідомлятимуть про це Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

      20 липня інформаційні ресурси контрольованих Росією так званих "ЛНР" та "ДНР" поширили заяви ватажків "народних міліцій", які зазначили, що донесли всім підрозділам бойовиків норми дисциплінарної відповідальності за порушення режиму припинення вогню і умов його дії.

      Крім того, згідно домовленостей, які були досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, сторони повинні публічно заявити про припинення вогню.

      У заяві ТКГ також наголошено на важливості відмови від наступальних дій і розвідувально-диверсійних операцій, застосування будь-якого виду вогню.

      До слова, українські бійці завжди дотримувалися режиму припинення вогню та усі їхні дії відповідали мінським угодам.


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

       

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      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України ОБСЄ Перемир'я
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