Водія тягача, що перевозив "Бук", НЕ затримували, – СБУ про справу збитого Boeing MH17

Служба безпеки України у суботу, 20 липня, спростувала інформацію про затримання та ув'язнення водія тягача, що перевозив зенітно-ракетний комплекс "БУК", з якого бойовики збили малайзійський літак в українському небі.

СБУ опублікувала спростування

Фахівці СБУ у складі міжнародної спільної слідчої групи продовжують розслідувати збиття пасажирського літака Boeing -777 рейсу МН17, зазначили у прес-центрі відомства.

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Однак уточнили: 17 липня 2019 року у Києві під час брифінгу про хід розслідування трагедії не лунало інформації про затримання водія тягача, що перевозив ЗРК "БУК", з якого і випустили смертельну для майже трьох сотень людей ракету.

"Окремі ЗМІ розповсюдили недостовірну інформацію щодо затримання водія трейлера, який здійснював перевезення ЗРК "Бук" 17 липня 2014 року", – наголосили у СБУ.

На брифінгу, мовляв, згадували лише про арешт та засудження українським судом проросійського бойовика, причетного до захоплення у Донецьку в липні 2014 року трейлера.

А далі вже інші особи перевозили ЗРК "Бук" непідконтрольними Україні територіями Луганської та Донецької областей.

Що відомо про катастрофу літака Boeing -777 рейсу МН17 – в інфографіці 24 каналу:

Що саме сказав представник СБУ на брифінгу 17 липня?

Під час брифінгу 17 липня, про який мовиться у спростуванні від СБУ, заступник начальника Головного слідчого управління відомства Віталій Маяков сказав:

► "Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через 3 роки нам вдалося цю особу затримати, коли він перетинав кордон на підконтрольній нам території з Росією. Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні".

А далі мовилося про те, що фахівцям СБУ вдалося встановити точний час і маршрут, за яким "Бук" з Росії незаконно потрапив на територію України.

Відео брифінгу можна подивитися тут:

Що знаємо про катастрофу MH17? Літак належав авіакомпанії Malaysia Airlines і виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпур у Малайзію. Збили його бойовики поблизу Тореза 17 липня 2014 року. Загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: 298 людей.



Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що авіасудно збили за допомогою ракети BUK TELAR з комплексу "Бук". Сам цей комплекс належить 53 зенітно-ракетній бригаді армії Росії, що базується у Курську.



Відповідальною за трагедію вважають Росію. Такої думки офіційно дотримується Україна, Австралія, Нідерланди та США. Натомість Кремль традиційно відкидає усі обвинувачення.