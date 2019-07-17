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      Радісні обличчя: як бойовики розважалися на уламках збитого MH17 – показові фото

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      Проросійські бойовики влаштували розваги на місці збитого MH17
      Проросійські бойовики влаштували розваги на місці збитого MH17 / Фото з Facebook Анатолий Штирлиц

      Проросійські бойовики збили у небі над Донбасом літак малайзійських авіаліній рейсу МН17, а тоді влаштували розваги на місці його падіння. Вони з радісними обличчями фотографувалися з уламками лайнера, при збитті якого загинуло майже 300 людей.

      Показові фото з підконтрольними РФ бойовиками на місці катастрофи оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook.

      Це треба знати: Збитий Boeing-777 над Донбасом: чого досягли за 5 років розслідувань

      Просто хочу нагадати, щоб ви пам'ятали їх радісні обличчя та лайки. Справжні обличчя окупантів, вбивць та терористів. Всюди куди приходить "русский мир" пахне кров'ю,
      – підписав фото офіцер.

      На світлинах видно радісні обличчя бойовиків. Вони влаштували собі цинічну фотосесію на місці катастрофи, а на уламках збитого літака чітко видно напис "Malaysia".


      Бойовики фотографуються з уламками збитого MH17


      Окупанти на місці збиття літака MH17

       

      Що відомо про катастрофу Boeing-777 рейсу MH17 у небі на Донбасом?Цей літак належав авіакомпанії Malaysia Airlines і він виконував рейс з нідерландського Амстердама до малайзійського Куала-Лумпур. Збили його бойовики поблизу Тореза 17 липня 2014 року. Внаслідок катастрофи загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: загалом на його борту перебували 298 осіб.

      Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що авіасудно збили за допомогою ракети BUK TELAR з комплексу "Бук". Сам цей комплекс належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Росії, що базується у Курську. За даними волонтерської групи розслідувачів Bellingcat, причетним до перевезення "Буку" з території Росії є офіцер ГРУ РФ Олег Іванніков: має він позивний "Оріон".

      Відповідальною за цей інцидент вважають Росію. Такої думки офіційно дотримується не лише Україна, а й Австралія, Нідерланди та США. Натомість Кремль традиційно відкидає усі обвинувачення.

      збиття літака над Донбасом MH17
      Катастрофа МH17 у небі над Донбасом / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: MH17 Війна на Донбасі Новини України Жертви Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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