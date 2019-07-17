Збитий Boeing-777 над Донбасом: чого досягли за 5 років розслідувань

У річницю катастрофи Служба безпеки відрахувалася за 5 років розслідування збиття лайнеру Boeing-777. Зокрема, йдеться про точний маршрут зенітної установки "БУК", час випуску ракети та причетних осіб.

У Києві, в будівлі Генеральної прокуратури, вже декілька років працює офіс, у якому співробітники міжнародної слідчої групи розслідують катастрофу авіалайнеру рейсу "МН-17", пише прес-служба СБУ.

Важливо: Збитий Boeіng-777 у цифрах: інфографіка

За п'ять років розслідування катастрофи українські правоохоронці зібрали купу документів, які, зокрема, засвідчують такі факти:

Точний час та маршрут, за яким зенітну установку "БУК" перемістили з Росії до України. Час запуску ракети по пасажирському літаку з цієї установки. Час та маршрут, за яким "БУК" повернулася до Росії. 150 осіб, що були причетні до транспортування установки, її охорони та експлуатації.

У Службі безпеки наголосили, що 19 червня 2019 року відбувся спільний брифінг міжнародної слідчої комісії, на якому повідомили про притягнення до кримінальної відповідальності трьох громадян РФ (Гіркін, Дубинський, Пулатов) та одного громадянина України (Харченко).



Підозрювані наразі перебувають у міжнародному розшуку. Суд над ними почнеться 9 березня 2020 року.

Що таке катастрофа рейсу МН-17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак Boeing -777, який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "БУК", яку на тимчасово непідконтрольну територію на Донбасі завезли з Росії.

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