У перший день перемир'я на Донбасі підірвалися двоє українських військових

Близько 8:25 ранку 21 липня поблизу Щастя на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвалися на смерть двоє українських воїнів, також ще двоє зазнали поранень. Боєприпас встановила диверсійно-розвідувальна група бойовиків.

За повідомленням прес-центру Операції Об’єднаних сил, трагедія сталася, коли військові висувалися на спостережний пост взводного опорного пункту.

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Внаслідок вибуху бійці зазнали поранень несумісних із життям. На жаль, вони померли на місці інциденту.

Також ще двоє військових отримали поранення. Їх вже доправили до міської лікарні, їхній стан – задовільний.



Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

Зауважимо, що 17 липня у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи домовилися, що з 00:01 21 липня на Донбасі розпочинається безстрокове перемир’я. Згідно з угодою, заборонено будь-яке ведення вогню та передбачено відповідальність обидвох сторін за відкриття вогню. Також передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню, тобто, сторони публічно беруть на себе обов’язок не вести вогонь впродовж неозначеного періоду.