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      Вибухонебезпечна ситуація на КПВВ "Майорське": пункт пропуску закриють ще на добу

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      Сапери на КПВВ "Майорське"
      Сапери на КПВВ "Майорське" / Олег Личковський

      Пункт пропуску "Майорське", на якому вчора знайшли 12 вибухонебезпечних предметів, не пропускатиме громадян через загрози вибухів. Піротехніки продовжують огляд території.

      21 липня, о 6:45, до поліції надійшов сигнал про замінування КПВВ "Майорське". Піротехніки не знайшли ніяких загроз та відкрили пункт пропуску. Потім у 150 метрах Держслужба з надзвичайних ситуацій знайшла 120 міліметрову міну та згодом ще 11 вибухонебезпечних предметів. Пункт пропуску було закрито до кінця дня.

      Раніше: На Донбасі у день виборів на пункті пропуску "Майорське" знайшли вибухонебезпечні снаряди

      Усі небезпечні предмети було вилучено, проте вибухотехніки продовжать свою роботу. Тож 22 липня, задля усунення всіх можливих загроз, на час проведення робіт пункт пропуску буде закрито.

      Командування ООС звернулося до громадян із закликом враховувати це, плануючи поїздки дорожнім коридором "Горлівка – Бахмут".

      Відзначимо, що бойовики здійснили збройну атаку на українських воїнів, попри перемир'я на Донбасі. Окупанти гатили із забороненої мінськими угодами зброї. 


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі ДСНС
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