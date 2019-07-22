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      Скільки в Україні учасників бойових дій

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      Скільки в Україні учасників бойових дій
      Скільки в Україні учасників бойових дій / mil.gov.ua

      Статус учасника бойових дій в Україні отримали близько 350 тисяч людей з числа учасників АТО та ООС.

      Станом на 16 липня до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції внесені відомості про 349 651 учасника бойових дій, пише УНН.

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      З них – 14 474 військових було внесено до реєстру з початку 2019 року.

      Кому надають статус учасника бойових дій:

      • Особам, які брали безпосередню участь в АТО та ООС;
      • Комісіям з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореними в Міноборони, МВС, Мін'юсті, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Генеральній прокуратурі України, Управлінні державної охорони, Адміністрації Держспецзвязку, ДСНС, ДФС.

      Зазначимо, що 17 липня на засіданні в Мінську сторони домовися про режим тиші на безстроковий термін в Донецькій і Луганській областях. Наразі всі сторони дотримуються домовленостей.

      Нещодавно виплату військовослужбовцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення збільшили на 5 тисяч гривень, тобто до суми 17 тисяч гривень.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Статистика
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