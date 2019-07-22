Українські бійці підірвалися під Щастям: відомі імена загиблих героїв – фото

У перший день перемир'я на Донбасі двоє український бійців ЗСУ підірвалися на невідомій вибухівці. Сталося це поблизу селища Щастя. Загиблі – солдати Семен Румігін і Микита Скітченко.

Вони виконували бойове завдання, коли трапилось непоправне. Вибухівку, на якій підірвалися українські оборонці, встановила диверсійно-розвідувальна група окупантів. Про це інформує штаб ООС.

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Загиблі були воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Дніпропетровської бригади. Семену Румігіну було 22 роки, Нікіті Скітченку – всього 19.

Вони віддали своє молоде життя за батьківщину, за цілісність та неподільність України, за наших дітей! Ми ніколи не забудемо жодного,

– пишуть побратими загиблих героїв.

Від півночі 21 липня на окупованому Донбасі триває перемир'я. Попри це, проросійські найманці ж здійснили збройну атаку у районі Хутора Вільний. Там вони застосовували озброєння бойової машини піхоти та великокаліберний кулемет.