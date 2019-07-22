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      Українські бійці підірвалися під Щастям: відомі імена загиблих героїв – фото

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      Загиблі українські військові Семен Румігін і Микита Скітченко
      Загиблі українські військові Семен Румігін і Микита Скітченко / https://24tv.ua/pidirvavsya_na_roztyazhtsi_na_donbasi_zaginuv_28_richniy_bogdan_bigus__foto_n1181489

      У перший день перемир'я на Донбасі двоє український бійців ЗСУ підірвалися на невідомій вибухівці. Сталося це поблизу селища Щастя. Загиблі – солдати Семен Румігін і Микита Скітченко.

      Вони виконували бойове завдання, коли трапилось непоправне. Вибухівку, на якій підірвалися українські оборонці, встановила диверсійно-розвідувальна група окупантів. Про це інформує штаб ООС.

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      Загиблі були воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Дніпропетровської бригади. Семену Румігіну було 22 роки, Нікіті Скітченку – всього 19.

      Вони віддали своє молоде життя за батьківщину, за цілісність та неподільність України, за наших дітей! Ми ніколи не забудемо жодного,
      – пишуть побратими загиблих героїв.

      Від півночі 21 липня на окупованому Донбасі триває перемир'я. Попри це, проросійські найманці ж здійснили збройну атаку у районі Хутора Вільний. Там вони застосовували озброєння бойової машини піхоти та великокаліберний кулемет. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Перемир'я
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