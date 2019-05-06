Військовим збільшать виплати

Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони України Степану Полтораку збільшити виплату грошового утримання військовослужбовцям першої лінії Операції об'єднаних сил.

Виплату збільшать на 5 тисяч гривень, тобто до суми 17 тисяч гривень, пише "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Які зарплати і надбавки отримуватимуть військові у 2019 році

З 1 березня розмір виплат за участь в ООС на першій лінії зіткнення зріс на 2 тисячі гривень, загальна сума склала 12 тисяч гривень. Розмір виплат за участь в ООС на другій лінії зіткнення зріс на 1 тисячу гривень, тобто загальна сума – 5 тисяч 500 гривень.

Загалом цього року Міноборони планує підвищити зарплати військовослужбовцям на 30%. У держбюджеті України на 2019 рік видатки на виплати українським військовим становлять 49,6 мільярдів гривень.



Як зростали зарплати військових з початку війни на Донбасі