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      Військовим збільшать виплати

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      Порошенко збільшив виплати військовим на першій лінії в зоні ООС
      Порошенко збільшив виплати військовим на першій лінії в зоні ООС / ua.depositphotos.com

      Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони України Степану Полтораку збільшити виплату грошового утримання військовослужбовцям першої лінії Операції об'єднаних сил.

      Виплату збільшать на 5 тисяч гривень, тобто до суми 17 тисяч гривень, пише "Інтерфакс-Україна".

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      З 1 березня розмір виплат за участь в ООС на першій лінії зіткнення зріс на 2 тисячі гривень, загальна сума склала 12 тисяч гривень. Розмір виплат за участь в ООС на другій лінії зіткнення зріс на 1 тисячу гривень, тобто загальна сума – 5 тисяч 500 гривень.

      Загалом цього року Міноборони планує підвищити зарплати військовослужбовцям на 30%. У держбюджеті України на 2019 рік видатки на виплати українським військовим становлять 49,6 мільярдів гривень.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Зарплата Гроші
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