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      Які зарплати і надбавки отримуватимуть військові у 2019 році

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      Міноборони планує підвищити зарплати для військовослужбовців
      Міноборони планує підвищити зарплати для військовослужбовців / www.5.ua

      Цього року Міноборони планує підвищити зарплати військовослужбовцям на 30%. У держбюджеті України на 2019 рік видатки на виплати українським військовим становлять 49,6 мільярдів гривень.

      Про це під час брифінгу у Міністерстві оборони повідомив представник департаменту фінансів В'ячеслав Салахов.

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      У 2019 році ми плануємо виплатити винагороди за участь в ООС у розмірах 2018-го року. Нагадаю, це 10 тисяч гривень на лінії зіткнення, 4,5 тисяч гривень на місяць в інших районах проведення операції Об'єднаних сил. Також забезпечимо грошову допомогу на оздоровлення та належні розрахунки з військовослужбовцями при звільнені за підписання ними першого контракту,
      – зазначив Салахов.

      У 2019-му мінімальний розмір надбавки за особливості проходження служби буде становити 65% від посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років всім категоріям особового складу.

      Для окремих категорій розмір надбавки збільшиться до 100%, а саме:

      • лікарям;
      • механікам-водіям танків, гаубичних самохідно-артилерійських установок, БМП
      • наземним авіаційним спеціалістам
      • плавскладу, десантникам
      • спецпризначенцям
      • льотчикам. 

      Також  у цьому році збільшиться розмір щомісячної премії для військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ, морській піхоті, у складі екіпажів надводних кораблів (суден, катерів). 

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      Нагадаємо, що 28 грудня 2018 року міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ, згідно з яким військовослужбовцям суттєво підвищать заробітні плати.

      Теги: Новини України Міністерство оборони України Операція Об'єднаних сил Гроші Бюджет
      Джерело: 24 Канал
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