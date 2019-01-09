Які зарплати і надбавки отримуватимуть військові у 2019 році

Цього року Міноборони планує підвищити зарплати військовослужбовцям на 30%. У держбюджеті України на 2019 рік видатки на виплати українським військовим становлять 49,6 мільярдів гривень.

Про це під час брифінгу у Міністерстві оборони повідомив представник департаменту фінансів В'ячеслав Салахов.

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У 2019 році ми плануємо виплатити винагороди за участь в ООС у розмірах 2018-го року. Нагадаю, це 10 тисяч гривень на лінії зіткнення, 4,5 тисяч гривень на місяць в інших районах проведення операції Об'єднаних сил. Також забезпечимо грошову допомогу на оздоровлення та належні розрахунки з військовослужбовцями при звільнені за підписання ними першого контракту,

– зазначив Салахов.

У 2019-му мінімальний розмір надбавки за особливості проходження служби буде становити 65% від посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років всім категоріям особового складу.

Для окремих категорій розмір надбавки збільшиться до 100%, а саме:

лікарям;

механікам-водіям танків, гаубичних самохідно-артилерійських установок, БМП

наземним авіаційним спеціалістам

плавскладу, десантникам

спецпризначенцям

льотчикам.

Також у цьому році збільшиться розмір щомісячної премії для військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ, морській піхоті, у складі екіпажів надводних кораблів (суден, катерів).



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Нагадаємо, що 28 грудня 2018 року міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ, згідно з яким військовослужбовцям суттєво підвищать заробітні плати.