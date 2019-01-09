Какие зарплаты и надбавки будут получать военные в 2019 году

В этом году Минобороны планирует повысить зарплаты военнослужащим на 30%. В госбюджете Украины на 2019 год расходы на выплаты украинским военным составляют 49,6 миллиардов гривен.

Об этом во время брифинга в Министерстве обороны сообщил представитель департамента финансов Вячеслав Салахов.

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В 2019 году мы планируем выплатить вознаграждения за участие в ООС в размерах 2018-го года. Напомню, это 10 тысяч гривен на линии соприкосновения, 4,5 тысяч гривен в месяц в других районах проведения операции Объединенных сил. Также обеспечим денежную помощь на оздоровление и надлежащие расчеты с военнослужащими при увольнении за подписание ими первого контракта,

– отметил Салахов.

В 2019-м минимальный размер надбавки за особенности прохождения службы будет составлять 65% от должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет всем категориям личного состава.

Для отдельных категорий размер надбавки увеличится до 100%, а именно:

врачам;

механикам-водителям танков, гаубичных самоходно-артиллерийских установок, БМП

наземным авиационным специалистам

плавсоставу, десантникам

спецназовцам

летчикам.

Также в этом году увеличится размер ежемесячной премии для военнослужащих, которые проходят службу в воинских частях Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск, морской пехоте, в составе экипажей надводных кораблей (судов, катеров).



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Напомним, что 28 декабря 2018 года министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ, согласно которому военнослужащим существенно повысят заработные платы.