Какие зарплаты и надбавки будут получать военные в 2019 году
В этом году Минобороны планирует повысить зарплаты военнослужащим на 30%. В госбюджете Украины на 2019 год расходы на выплаты украинским военным составляют 49,6 миллиардов гривен.
Об этом во время брифинга в Министерстве обороны сообщил представитель департамента финансов Вячеслав Салахов.
Читайте также: Для украинских военных построили комплекс, в котором будут имитировать бои в населенном пункте
В 2019 году мы планируем выплатить вознаграждения за участие в ООС в размерах 2018-го года. Напомню, это 10 тысяч гривен на линии соприкосновения, 4,5 тысяч гривен в месяц в других районах проведения операции Объединенных сил. Также обеспечим денежную помощь на оздоровление и надлежащие расчеты с военнослужащими при увольнении за подписание ими первого контракта,
– отметил Салахов.
В 2019-м минимальный размер надбавки за особенности прохождения службы будет составлять 65% от должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет всем категориям личного состава.
Для отдельных категорий размер надбавки увеличится до 100%, а именно:
- врачам;
- механикам-водителям танков, гаубичных самоходно-артиллерийских установок, БМП
- наземным авиационным специалистам
- плавсоставу, десантникам
- спецназовцам
- летчикам.
Также в этом году увеличится размер ежемесячной премии для военнослужащих, которые проходят службу в воинских частях Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск, морской пехоте, в составе экипажей надводных кораблей (судов, катеров).
Как росли зарплаты военных с начала войны на Донбассе
Порошенко пообещал поднять на 37% зарплаты украинских военнослужащих-контрактников
Напомним, что 28 декабря 2018 года министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ, согласно которому военнослужащим существенно повысят заработные платы.