Военным значительно повысят зарплату: Полторак подписал приказ

28 декабря министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ, согласно которому военнослужащим существенно повысят заработные платы. Кое-где на десять тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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"Президент Украины – Верховный Главнокомандующий ВС Украины утвердил, и я вчера подписал приказ, согласно которому мы с 1 января 2019 года повышаем денежное обеспечение военнослужащих ВС Украины, в том числе Сухопутных войск", – сказал Полторак.

Поэтому в 2019 году командир бригады, который ранее получал 17-18 тысяч гривен, будет получать почти 26 тысяч. Командир батальона вместо 14-ти будет получать 19-23 тысяч гривен, а зарплата командира роты составит 16 тысяч гривен, а не 12.

Кроме того, военнослужащие по контракту будут получать больше 10 тысяч гривен. А минимальное денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, составит более 20 тысяч гривен.

В 2014 году минимальное денежное содержание солдата-контрактника составляло лишь 600 гривен, тогда как в текущем, 2018 году, эта сумма насчитывает уже более 7 тысяч,

– добавил Полторак.