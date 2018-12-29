Військовим значно підвищать зарплатню: Полторак підписав наказ

28 грудня міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ, згідно з яким військовослужбовцям суттєво підвищать заробітні плати. Подекуди на десять тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

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"Президент України — Верховний Головнокомандувач ЗС України затвердив, і я вчора підписав наказ, відповідно до якого ми з 1 січня 2019 року підвищуємо грошове забезпечення військовослужбовців ЗС України, в тому числі Сухопутних військ", – сказав Полторак.

Відтак, у 2019 році командир бригади, який раніше отримував 17-18 тисяч гривень, отримуватиме майже 26 тисяч. Командир батальйону замість 14-ти отримуватиме 19-23 тисячі гривень, а зарплата командира роти становитиме 16 тисяч гривень, а не 12.

Крім того, військовослужбовці за контрактом отримуватимуть більше 10 тисяч гривень. А мінімальне грошове забезпечення військових, які виконують завдання в районі проведення Операції Об’єднаних сил, становитиме понад 20 тисяч гривень.

У 2014 році мінімальне грошове утримання солдата-контрактника становило лише 600 гривень, тоді як у поточному, 2018 році, ця сума нараховує вже понад 7 тисяч,

– додав Полторак.