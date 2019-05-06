Военным увеличат выплаты

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Украины Степану Полтораку увеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии Операции объединенных сил.

Выплату увеличат на 5 тысяч гривен, то есть до суммы 17 тысяч гривен, пишет "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Какие зарплаты и надбавки будут получать военные в 2019 году

С 1 марта размер выплат за участие в ООС на первой линии столкновения вырос на 2 тысячи гривен, общая сумма составила 12 тысяч гривен. Размер выплат за участие в ООС на второй линии столкновения вырос на 1 тысячу гривен, то есть общая сумма – 5 тысяч 500 гривен.

Всего в этом году Минобороны планирует повысить зарплаты военнослужащим на 30%. В госбюджете Украины на 2019 год расходы на выплаты украинским военным составляют 49,6 миллиардов гривен.



Как росли зарплаты военных с начала войны на Донбассе



Порошенко пообещал поднять на 37% зарплаты украинских военных-контрактников