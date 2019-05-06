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      Военным увеличат выплаты

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      Порошенко увеличил выплаты военным на первой линии в зоне ООС
      Порошенко увеличил выплаты военным на первой линии в зоне ООС / ua.depositphotos.com

      Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Украины Степану Полтораку увеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии Операции объединенных сил.

      Выплату увеличат на 5 тысяч гривен, то есть до суммы 17 тысяч гривен, пишет "Интерфакс-Украина".

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      С 1 марта размер выплат за участие в ООС на первой линии столкновения вырос на 2 тысячи гривен, общая сумма составила 12 тысяч гривен. Размер выплат за участие в ООС на второй линии столкновения вырос на 1 тысячу гривен, то есть общая сумма – 5 тысяч 500 гривен.

      Всего в этом году Минобороны планирует повысить зарплаты военнослужащим на 30%. В госбюджете Украины на 2019 год расходы на выплаты украинским военным составляют 49,6 миллиардов гривен.

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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Деньги Зарплата Вооруженные силы Украины
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