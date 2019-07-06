Черги до війська сьогодні немає: голова Генштабу ЗСУ описав проблеми в армії

На сьогодні немає черги з охочих служити у Збройних Силах України. Це не через рівень зарплат, а багатьох від служби відштовхують стосунки у військових колективах і неповне забезпечення соціальних прав.

"На жаль, черги до війська нині немає. Плинність кадрів чимала. Міркуємо над тим, як виправити ситуацію. Попри те, що укомплектованість армії в цілому становить понад 90% від визначеної законом кількості, є проблеми з укомплектованістю окремих частин", – розповів в інтерв’ю "Армія Inform" начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

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При цьому він переконаний, що аби до війська прийшов якісно новий контингент, а на ринку праці військова служба займала провідні позиції, то зарплата контрактника має становити не менше 20 тисяч гривень. Окремо – надбавка за виконання бойових завдань у районі проведення Операції Об’єднаних сил.

Хомчак зауважив, що рівень грошового забезпечення не головний для молоді у виборі військової професії. Багатьох відштовхують від служби проблеми стосунків у військових колективах і неповне забезпечення соціальних прав, зокрема, на отримання власного житла.

На запитання про те, які конкретно проблеми у військових колективах він має на увазі, начальник Генштабу відповів: "Якщо солдат зі своїм запитом звертається не до командира, а до волонтерів чи представників громадських організацій, то виходить, що певні проблеми солдата поза увагою командирів. А це неправильно. Але це не означає, що така ситуація у всіх бригадах ЗСУ".

Також турбує те, чому після виведення підрозділу із району бойових дій у пункт постійної дислокації частина військовослужбовців звільняється. Але згодом, перед відправленням бригади в район ООС, знову повертаються на службу… Думаємо, як уникнути таких хвиль звільнень,

– розповів головнокомандувач ЗСУ.

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Є проблеми і з побутом, і в стосунках з командирами, і з відпустками, зауважив Хомчак.

Які зараз зарплати у військових?

У травні виплату військовослужбовцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення, збільшили на 5 тисяч гривень – до 17 тисяч гривень. Усім іншим військовим зарплату збільшили на 1 тисячу гривень.