Більшість людей в Україні навіть не зрозуміла, що йде війна, – заступник секретаря РНБО

Проблему війни на Донбасі від людей після 2015 року прибрали. У ЗМІ інформація про події на фронті почала затиратись, аби зменшити негатив від втрат та недостатнього на той момент забезпечення армії. Тож не так багато людей в Україні розуміють реальну загрозу цієї війни.

Про це в інтерв’ю 24 каналу заявив генерал Збройних сил України, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

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Відповідаючи на одне з запитань, Кривонос висловив думку, що останні резонансні рішення судів, повернення одіозних політиків та розмови про реванш – це все не інспіроване росіянами, а – приклад того, як ми самі допомагаємо себе завоювати.

На запитання, чи це все від нерозуміння реальної загрози, чи люди справді втомились від війни, генерал відповів: "Які люди від якої війни втомились? У нас що, весь багатомільйонний український народ пройшов через фронт? Ні. У нас більшість людей навіть не зрозуміла, що у країні іде війна".

Кривонос переконаний, що проблему війни від українців після 2015 року прибрали. У ЗМІ інформацію про події на фронті почали затирати, щоб зменшити негатив від втрат та недостатнього на той момент забезпечення армії.

Зробили умовну шторку, якою Україну відгородили від війни, що іде десь там, і яка навіть не війна, а АТО. Війна стала проблемою тих, хто воює; тих, хто готується воювати; волонтерів та родин воїнів. Не так багато людей в Україні розуміють реальну загрозу цієї війни,

– наголосив заступник секретаря РНБО.

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Він також пояснив, що жителі Донбасу мають значно чіткіше і стійкіше уявлення про своє ставлення до України та Росії ніж ті, хто живе на територіях, яких ніколи не стосувалась ця війна. Адже для останніх – війна десь далеко.

"На території нашої країни багато "вишивати". Це та сама "вата", тільки українська, якій у багатьох випадках абсолютно все одно, якого кольору прапор буде над хатою, аби лиш у них все було добре. Чомусь вони думають, що якщо сюди прийдуть росіяни – то їм буде добре і вони якимсь чином пристосуються", – вважає Кривонос.

Він додав – історія показує, що розвиток країни визначає не більше 30% населення. Це ті, хто готовий щось змінити у своїй країні. Всім іншим – "по барабану". Вони існують на рівні споживачів: хочу, щоб у мене все було, але не хочу для цього щось робити, резюмував генерал ЗСУ.

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