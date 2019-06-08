Кривонос: Якщо не стріляти у відповідь, то нащо та війна?

"Не стріляти у відповідь" – це заяви політиків, які є зброєю гібридної війни проти України й українців. А стріляти чи ні – вирішувати повинен командир на передовій, який краще знає реальну ситуацію.

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос під час відкритої зустрічі у Музеї історії України 8 червня. Так він відреагував на заяву представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми про ініціативу "не стріляти у відповідь" на Донбасі, пишуть УНН.

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Кривонос наголосив, що "командиру в окопі краще видно, ніж тим, хто за 600-700 кілометрів від передової". Право командира – приймати рішення, а задача командира – виконати завдання, зберігши життя людей. Тому саме командир "бачить: стріляти чи не стріляти; і якщо ворог по тобі стріляє, а ти у відповідь – ні, то ти будеш втрачати людей".

Якщо не стріляти у відповідь, то нащо та війна? Дуже важливо розуміти, коли робиш такі заяви, реакцію людей на фронті,

– зазначив заступник секретаря РНБО.

Його також здивувало, чому Леонід Кучма понад добу не пояснював, що мав на увазі під своїми словами: "За цю добу у мільйонів українців таке накрутилося в голові – аж до сварки всередині країни. А одним із етапів (однією з цілей ворога – 24 канал) гібридної війни є посварити українців"

При всій повазі до попередніх заслуг (Леоніда Кучми – 24 канал), я був би обережнішим у таких висловлюваннях,

– підсумував Кривонос.