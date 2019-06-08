Кривонос: Якщо не стріляти у відповідь, то нащо та війна?
"Не стріляти у відповідь" – це заяви політиків, які є зброєю гібридної війни проти України й українців. А стріляти чи ні – вирішувати повинен командир на передовій, який краще знає реальну ситуацію.
Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос під час відкритої зустрічі у Музеї історії України 8 червня. Так він відреагував на заяву представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми про ініціативу "не стріляти у відповідь" на Донбасі, пишуть УНН.
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Кривонос наголосив, що "командиру в окопі краще видно, ніж тим, хто за 600-700 кілометрів від передової". Право командира – приймати рішення, а задача командира – виконати завдання, зберігши життя людей. Тому саме командир "бачить: стріляти чи не стріляти; і якщо ворог по тобі стріляє, а ти у відповідь – ні, то ти будеш втрачати людей".
Якщо не стріляти у відповідь, то нащо та війна? Дуже важливо розуміти, коли робиш такі заяви, реакцію людей на фронті,
– зазначив заступник секретаря РНБО.
Його також здивувало, чому Леонід Кучма понад добу не пояснював, що мав на увазі під своїми словами: "За цю добу у мільйонів українців таке накрутилося в голові – аж до сварки всередині країни. А одним із етапів (однією з цілей ворога – 24 канал) гібридної війни є посварити українців"
При всій повазі до попередніх заслуг (Леоніда Кучми – 24 канал), я був би обережнішим у таких висловлюваннях,
– підсумував Кривонос.
Що сказав Кучма про вогонь у відповідь та чому це викликало резонанс? Під час засідання робочих груп у рамках ТКГ із мирного врегулювання ситуації на Донбасі серед іншого домовилися про початок так званого режиму тиші та механізм його запровадження.
Пояснюючи домовленості, очільник української делегації Леонід Кучма заявив: "Сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано (у тексті домовленості – 24 канал), щоб не стріляти у відповідь. А також запроваджена заборона на обстріл громадських об'єктів. До 19 червня група повинна розробити такі пропозиції".
Ця заява викликала у суспільстві бурхливу реакцію, здебільшого з осудом та нерозумінням. Наступного дня Кучма пояснив, що Україна у ТКГ пропонує не відповідати на провокаційні обстріли бойовиків, які ті чинять із території цивільних об'єктів – дитсадків, будинків місцевих жителів тощо.