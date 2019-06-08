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      У посольстві Франції відреагували на скандальні заяви Кучми щодо Донбасу

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      Ізабель Дюмон та Володимир Зеленський
      Ізабель Дюмон та Володимир Зеленський / Зе! Команда

      В українському суспільстві заяви представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми щодо зняття економічної блокади з ОРДЛО і заборони вести вогонь у відповідь на обстріли проросійських бойовиків сприйняли негативно. А от посольстві Франції в Україні дивляться на це під іншим кутом.

      Дипломатка Ізабель Дюмон розглядає таку пропозицію як спробу відновити мир на Донбасі, сказала вона в інтерв'ю "РБК-Україна". 

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      "Франція завжди підтримувала обмін з населенням по інший бік лінії зіткнення. Всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру на Донбасі, заслуговують підтримки", – зазначила посолкиня. 

      Вона вважає, що призначення президентом Зеленським Леоніда Кучми представником України у Тристоронній контактній групі у Мінську – це "хороший крок".

      "У Кучми є величезний політичний досвід і авторитет, він вже був в мінському процесі, він знає людей, так що це дуже хороший вибір. Якщо у нього буде доступ до Зеленського, щоб отримувати директиви від президента, то тоді це може щось означати, і робота Кучми буде корисною для справи", – переконана Дюмон. 

      Чому заговорили про скасування блокади та за яких умов це можливо?

      Після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 5 червня представник України Леонід Кучма заявив про нові ініціативи. Згідно з однією із них, пропонується зняти економічну блокаду з тимчасово окупованих територій.

      Зокрема, представник України на переговорах у Мінську Леонід Кучма запропонував провести аудит "націоналізованих" бойовиками підприємств. Що не всі власники захочуть їх повертати через поганий стан.

      Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік зазначив. що це питання підняли ватажки бойовиків та підтримала Росія. При цьому речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель наголосила, що такі домовленості мають відбуватися виключно "у форматі двостороннього руху". Так, зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу можуть лише після скасування рубльової зони і псевдонаціоналізації, яку провели проросійські бойовики.

      7 червня Юрій Луценко зареєстрував в Єдиному реєстрі досудових розслідувань справи за фактом підготовки до фінансування тероризму, підготовки до перешкоджання діяльності Збройних сил України та державної зради. Луценко пояснив, що мова йде про про заяви представників України в контактній групі в Мінську і людей з "владних кабінетів", очевидно натякаючи на заяви Кучми. 

       

       

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      Теги: Новини України Новини Франції Новини політики Леонід Кучма Мінські домовленості Мінськ Війна на Донбасі
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