В посольстве Франции отреагировали на скандальные заявления Кучмы по Донбассу

В украинском обществе заявления представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с ОРДЛО и запрете вести огонь в ответ на обстрелы пророссийских боевиков восприняли негативно. А вот в посольстве Франции в Украине смотрят на это под другим углом.

Дипломат Изабель Дюмон рассматривает такое предложение как попытку восстановить мир на Донбассе, сказала она в интервью "РБК-Украина".

Читайте также: Могут ли сейчас военные стрелять в ответ врагу на Донбассе: позиция ООС

"Франция всегда поддерживала обмен с населением по другую сторону линии соприкосновения. Все инициативы, направленные на восстановление мира на Донбассе, заслуживают поддержки", – отметила посол.

Она считает, что назначение президентом Зеленским Леонида Кучмы представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске – это "хороший шаг".

"У Кучмы есть огромный политический опыт и авторитет, он уже был в минском процессе, он знает людей, так что это очень хороший выбор. Если у него будет доступ к Зеленскому, чтобы получать директивы от президента, то тогда это может что-то означать, и работа Кучмы будет полезной для дела", – убеждена Дюмон.

Почему заговорили об отмене блокады и при каких условиях это возможно?

После очередной встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 5 июня представитель Украины Леонид Кучма заявил о новых инициативах. Согласно одной из них, предлагается снять экономическую блокаду с временно оккупированных территорий.

В частности, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма предложил провести аудит "национализированных" боевиками предприятий. Что не все владельцы захотят их возвращать из-за плохого состояния.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил. что этот вопрос подняли главари боевиков и поддержала Россия. При этом пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель подчеркнула, что такие договоренности должны происходить исключительно "в формате двустороннего движения". Так, снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса могут лишь после отмены рублевой зоны и псевдонационализации, которую провели пророссийские боевики.

7 июня Юрий Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дело по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины и государственной измены. Луценко объяснил, что речь идет о заявлениях представителей Украины в контактной группе в Минске и людей из "властных кабинетов", очевидно намекая на заявления Кучмы.