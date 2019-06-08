Кривонос: Если не стрелять в ответ, то зачем и война?
"Не стрелять в ответ" – это заявления политиков, которые являются оружием гибридной войны против Украины и украинцев. А стрелять или нет – решать должен командир на передовой, который лучше знает реальную ситуацию.
Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос во время открытой встречи в Музее истории Украины 8 июня. Так он отреагировал на заявление представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы об инициативе "не стрелять в ответ" на Донбассе, пишут УНН.
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Кривонос отметил, что "командиру в окопе лучше видно, чем тем, кто за 600–700 километров от передовой". Право командира – принимать решения, а задача командира – выполнить задание, сохранив жизни людей. Поэтому именно командир "видит: стрелять ли не стрелять, и если враг по тебе стреляет, а ты в ответ – нет, то ты будешь терять людей".
Если не стрелять в ответ, то зачем война? Очень важно понимать, когда делаешь такие заявления, реакцию людей на фронте,
– отметил заместитель секретаря СНБО.
Его также удивило, почему Леонид Кучма более суток не объяснял, что имел в виду под своими словами: "За эти сутки у миллионов украинцев такое накрутилося в голове – аж до ссор внутри страны. А одним из этапов (одной из целей врага – 24 канал ) гибридной войны является поссорить украинцев"
При всем уважении к предыдущим заслугам (Леонида Кучмы – 24 канал), я был бы осторожнее в таких выражениях,
– подытожил Кривонос.
Что сказал Кучма о огонь и почему это вызвало резонанс?
Во время заседания рабочих групп в рамках ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе среди прочего договорились о начале так называемого режима тишины и механизм его внедрения.
Объясняя договоренности, глава украинской делегации Леонид Кучма заявил: "Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано (в тексте соглашения – 24 канал), чтобы не стрелять в ответ. А также введен запрет на обстрел гражданских объектов. До 19 июня группа должна разработать такие предложения".
Это заявление вызвало в обществе бурную реакцию, в основном с осуждением и непониманием. На следующий день Кучма объяснил, что Украина в ТКГ предлагает не отвечать на провокационные обстрелы боевиков, которые те устраивают с территории гражданских объектов – детских садов, домов местных жителей и т.д.