Кривонос: Если не стрелять в ответ, то зачем и война?

"Не стрелять в ответ" – это заявления политиков, которые являются оружием гибридной войны против Украины и украинцев. А стрелять или нет – решать должен командир на передовой, который лучше знает реальную ситуацию.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос во время открытой встречи в Музее истории Украины 8 июня. Так он отреагировал на заявление представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы об инициативе "не стрелять в ответ" на Донбассе, пишут УНН.

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Кривонос отметил, что "командиру в окопе лучше видно, чем тем, кто за 600–700 километров от передовой". Право командира – принимать решения, а задача командира – выполнить задание, сохранив жизни людей. Поэтому именно командир "видит: стрелять ли не стрелять, и если враг по тебе стреляет, а ты в ответ – нет, то ты будешь терять людей".

Если не стрелять в ответ, то зачем война? Очень важно понимать, когда делаешь такие заявления, реакцию людей на фронте,

– отметил заместитель секретаря СНБО.

Его также удивило, почему Леонид Кучма более суток не объяснял, что имел в виду под своими словами: "За эти сутки у миллионов украинцев такое накрутилося в голове – аж до ссор внутри страны. А одним из этапов (одной из целей врага – 24 канал ) гибридной войны является поссорить украинцев"

При всем уважении к предыдущим заслугам (Леонида Кучмы – 24 канал), я был бы осторожнее в таких выражениях,

– подытожил Кривонос.