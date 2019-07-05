Зеленський озвучив першочергові завдання на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський опублікував перелік першочергових завдань на Донбасі. У цьому списку найболючіше питання – відновлення доріг.

"Наші першочергові завдання на Донбасі – це нормальне водопостачання, якість питної води, відновлення Краматорського аеропорту, погашення боргів шахтарям, лікарні і найболючіше – дороги", – написав Зеленський у Twitter.

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Раніше цього ж дня під час брифінгу у Краматорську президент заявив, що головним і першочерговим завданням на Донбасі зараз є припинення вогню. Адже на окупованих територіях живуть такі ж українці, як і в інших регіонах, а ще за ситуацією на Донбасі пильно спостерігає весь світ.