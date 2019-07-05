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      Зеленський озвучив першочергові завдання на Донбасі

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський опублікував перелік першочергових завдань на Донбасі. У цьому списку найболючіше питання – відновлення доріг.

      "Наші першочергові завдання на Донбасі – це нормальне водопостачання, якість питної води, відновлення Краматорського аеропорту, погашення боргів шахтарям, лікарні і найболючіше – дороги", – написав Зеленський у Twitter.

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      Раніше цього ж дня під час брифінгу у Краматорську президент заявив, що головним і першочерговим завданням на Донбасі зараз є припинення вогню. Адже на окупованих територіях живуть такі ж українці, як і в інших регіонах, а ще за ситуацією на Донбасі пильно спостерігає весь світ.

      карта окупованих територій Донбасу Донеччина Луганщина

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Новини Краматорська Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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