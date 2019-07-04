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      Повітряні Сили отримають на озброєння нові зразки інженерної техніки та спеціального спорядження

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      Нове обладнання для Повітряних Сил
      Нове обладнання для Повітряних Сил / Міністерство оборони України

      Серед новинок, які отримають Повітряні Сили – комплект інженера, за призначенням здатний замінити майже весь спектр наявного шанцевого інструменту. До його складу входять понад півдесятка модифікацій "кішок" для розмінування та інше оснащення. Вага комплекту не перевищує 7 кілограмів. Військовослужбовці переноситимуть їх у спеціальному тактичному рюкзаку. Мовиться також про спеціалізовану техніку.

      Під час збору керівного складу Повітряних Сил у межах проведення практичної фази широкомасштабних навчань підрозділів на полігоні "Широкий лан" начальник інженерної служби штабу командування Повітряних Сил полковник Олександр Возний розповів про нові зразки інженерного озброєння, яке вже експлуатують війська або яке перебуває на завершальному етапі випробувань. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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      Усі новинки виключно вітчизняного виробництва, що значно полегшує ремонт та обслуговування, а також зменшує витрати на утримання. Це й інженерне озброєння, і маскувальні засоби різних форм та призначення, які виготовлені як безпосередньо у військових частинах, так і в заводських умовах, а також волонтерами. Йдеться про екскаватор ЕО-650А, екскаватор-планувальник UDS-114, автомобільні крани типу КТА-28. Вони швидші в роботі, потужніші, ергономічні й до того ж витрачають менше палива,
      – розповів полковник.

      Нове оснащення Повітряних Сил
      Спеціально обладнаний екскаватор для Повітряних Сил / Фото Міністерство оборони України

      На "Широкому лані" також продемонстрували роботу малих кумулятивних зарядів. Кожен з яких важить 55–66 грамів. Вони призначені для знищення боєприпасів під час робіт з розмінування місцевості. Порівняно з тротиловими шашками, якими обкладають боєприпаси для знищення, їхня вага дуже мала.

      Спорядження для Повітряних Сил
      Обладнання для розмінування / Фото Міністерство оборони України

      blog_ava
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      Теги: Новини України Збройні сили України Міністерство оборони України
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