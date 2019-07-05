Окупанти прийшли з обшуками до кримської мечеті: фото
Російські силовики з обшуками вдерлися до мечеті у селі Зарічне Сімферопольського району. Внаслідок обшуків були затримані прихожани мечеті.
Після п'ятничної молитви всі прихожани були затримані, а з імамом просто зараз проводиться бесіда,
– повідомляє "Кримська солідарність".
Окупанти проводять обшуки у кримських татар
Російські силовики затримали кримських татар одразу після молитви у мечеті
Обшуки проводили працівники Центру протидії екстремізму та ОМОНу. Подробиці з'ясовуються.
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Джерело: 24 канал
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