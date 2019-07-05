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      Окупанти прийшли з обшуками до кримської мечеті: фото

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      Окупаційні силовики вдерлись до мечеті кримських татар
      Окупаційні силовики вдерлись до мечеті кримських татар / Facebook-сторінка "Кримської солідарності"

      Російські силовики з обшуками вдерлися до мечеті у селі Зарічне Сімферопольського району. Внаслідок обшуків були затримані прихожани мечеті.

      Після п'ятничної молитви всі прихожани були затримані, а з імамом просто зараз проводиться бесіда,
      – повідомляє "Кримська солідарність".

      Кримські татари, обшуки, окупаційна влада Криму

      Окупанти проводять обшуки у кримських татар

      Кримські татари, обшуки, окупаційна влада Криму

      Російські силовики затримали кримських татар одразу після молитви у мечеті

      Обшуки проводили працівники Центру протидії екстремізму та ОМОНу. Подробиці з'ясовуються.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Кримські татари Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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