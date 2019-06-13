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      Російські силовики з автоматами оточили ринок в Сімферополі: фото, відео

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      Російські силовики оточили ринок у Сімферополі
      Російські силовики оточили ринок у Сімферополі / Фото з Facebook Шакіра Шакірова

      Російські силовики у масках і зі зброєю оточили ринок "Привоз" в окупованому Сімферополі. Вони перекрили всі входи на ринок, а у людей "неслов'янської зовнішності" перевіряли документи.

      Очевидці розповідають, що спецпризначенці прийшли на ринок ще вранці 13 червня, пише "Крим.Реалії".

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      Серед силовиків – співробітники ОМОНу і Федеральної міграційної служби РФ. Біля входу на ринок стоїть "автозак", а жодних покупців на територію не пускають. Через це на під'їздах до ринку утворився величезний затор машин.

      Активіст Шакір Шакіров розповів, що є затримані, серед яких і кримські татари. Офіційної інформації від підконтрольних РФ силових структур Криму з цього приводу наразі немає.

       

      До слова, напередодні російські спецслужби увірвалися до помешкань кримських татар з обшуками та затримали вісьмох активістів. Чотирьох з них відправили за ґрати. Усім затриманим активістам інкримінують "тероризм".

      Як РФ ставиться до кримських татар у Криму?Після анексії Криму окупаційна влада чинить постійний тиск на кримськотатарську громаду, яка виступила на боці України. Силовики неодноразово приходили з обшуками в домівки активістів. Окупанти закидають їм екстремізм і тероризм. Зараз за так званою справою "Хізбут ут-Тахрір" за ґратами перебуває понад 100 членів кримськотатарської громади.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Новини Росії Кримські татари
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