Анексований Крим стає тягарем для росіян: вражаючі результати дослідження

Відколи Росія анексувала Крим, все менше росіян готові платити за приєднання півострову. З 2014 року їх кількість збільшилася майже вдвічі. Про це свідчать результати опитування російського аналітичного центру "Левада-Центр".

Наразі Крим залишається дотаційним, а рівень життя росіян не підвищується. Федеральна служба держстатистики порахувала: половині російських сімей грошей вистачає лише на їжу та одяг. Тож утримання Криму не входить у їхні плани.

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Росія поцупила Крим, а тепер ще й вимагає від України компенсації за нього. Держдума Російської Федерації замовила дослідження, а фахівці мають порахувати, скільки втратив півострів з 1991 року по 2014, тобто до анексії. Але на думку експертів, це не більше, ніж відведення уваги.

Скоро вже будуть озвучуватись цифри міжнародних судових позовів, відповідних компенсацій, які Росія має сплачувати. Ці суми будуть зростати. Вочевидь, з метою пропаганди для населення, Росія буде озвучувати власні цифри,

– припустив екс-представник президента в Криму Борис Бабін.

Заяви Кремля обурюють кримських татар. Ерфан Кудусов, як і тисячі його земляків, змушений був залишити Крим. Разом з сім'єю переїхав до Києва. А після того, як Україна перекрила Північно-Кримський канал, жителі півострова опинилися на "сухому пайку". Налагодити водопостачання окупанти так і не спромоглися.

Північно-Кримський канал до та після анексії

Бабін наголосив, що для України основним завданням залишається не давати воду каналам, відрізати руки тим, хто хоче відкрити цей "вєнтіль", за який Росія пропонує шалені кошти. Він зауважив, що українські чиновники можуть бути спокушені цими цифрами.

У пошуках води окупаційна влада усі п'ять років експлуатувала підземні джерела. Це призвело до:

– засолення ґрунтів;

– припинили вирощувати рис;

– зникло тваринництво;

– більшість молока і м'яса постачають з Росії;

– з полиць магазинів зникло кримське вино;

– ціни вищі, ніж на материковій Україні.



Допис користувачки мережі

Сьогодні з оздоровниці Крим перетворився на військову базу. Нині, у розпал сезону, більшість відпочивальників на пляжах – це російські військові та члени їхніх родин. Розбудовуючи військовий потенціал, окупанти нищать культурну спадщину: проводять незаконні розкопки та грабують музеї.

На місці Ханського палацу знищені елементи культурної спадщини. А черепицю з Великої ханської мечеті змінили на фабричну черепицю з Іспанії,

– сказав кримський громадський активіст Едем Дудаков.

Очевидно, що півострів цікавить окупантів лише як військова база. До того ж, на півострові більше немає свободи. За вільнодумство та інакомислення можна потрапити за ґрати. Мало не щодня проводять обшуки у домівках кримських татар.

У Криму все більше розчарованих і серед тих, хто на псевдореферендумі голосував за приєднання до Росії. Півострів залишається дотаційним і все менше росіян готові вкладати у нього кошти. Результати свіжого соціологічного опитування свідчать, що у порівнянні з 2014 роком ентузіазм упав вдвічі.