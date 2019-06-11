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      Російські спецслужби незаконно затримали вісьмох активістів у Криму

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      Обшуки під Алуштою
      Обшуки під Алуштою / novayagazeta.ru

      Напередодні російські спецслужби вкотре увірвалися до помешкань кримських татар з обшуками та затримали вісьмох активістів.

      Чотирьох з них вже відправили за ґрати внаслідок вчорашніх затримань, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Засідання суду проходили у закритому режимі. Риза Омеров, Енвер Омеров, Ескендер Сулейманов та Айдер Джеппаров перебуватимуть під вартою щонайменше до 5 серпня. Усім засудженим інкримінують тероризм.  

      Обшуки в Криму
      Обшуки в Криму 10 червня 2019 року

      11 червня судитимуть ще чотирьох затриманих – Ленура Халілова, Руслана Месутова, Ельдара Кантемирова та Руслана Нагаєва.

      Зазначимо, що під час обшуків у дружини Ризи Омерова почалися передчасні пологи на сьомому місяці вагітності. Зараз жінка перебуває під наглядом лікарів у Сімферополі. 

      Омерова
      Севіль Омерова перебуває у перинатальному центрі в Сімферополі

      Один із затриманих, Ескендер Сулейманов – брат політв'язня Руслана Сулейманова, якого заарештували під час масових обшуків 27 березня.

      Українські правоохоронні органи вже відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

      Як РФ ставиться до кримських татар у Криму?Після анексії Криму окупаційна влада чинить постійний тиск на кримськотатарську громаду, яка виступила на боці України. Силовики неодноразово приходили з обшуками в домівки активістів. Окупанти закидають їм екстремізм і тероризм. Зараз за так званою справою "Хізбут ут-Тахрір" за ґратами перебуває понад 100 членів кримськотатарської громади.

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Кримські татари Україна – Росія
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