Підозрюваний у держзраді екс-глава Апеляційного суду Криму вийшов з-під варти

Київський апеляційний суд відпустив з-під варти колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді.

Апеляційний суд скасував ухвалу Голосіївського районного суду Києва про продовження терміну утримання під вартою, повідомила прес-служба Прокуратури Криму.

Читайте також: Статус судді, недоторканність і майно повернув собі екс-голова Госпсуду часів Януковича

Захист обґрунтував все тим, що підозрюваний є чинним суддею. Так, 29 листопада 2018 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав протиправною і скасував постанову Верховної Ради від 29 вересня 2016 року "Про звільнення судді".

Однак, відповідно до закону України "Про судоустрій і статус суддів", скасування постанови ВР України "Про звільнення судді" не є підставою для поновлення на посаді судді, тобто особа не отримала статус судді,

– зазначили у прес-службі прокуратури.

Рішення питання про звільнення з посади судді, відповідно до чинного законодавства, належить виключно до повноважень Вищої ради правосуддя.

Що відомо про затримання Чорнобука?У липні 2018 року співробітники прокуратури і СБУ провели обшуки в приміщеннях, в яких проживав Чорнобук. Пізніше колишнього працівника феміди оголосили в розшук, бо він переховувався від слідства.



За словами генпрокурора Юрія Луценка, Чорнобук здійснював підривну діяльність, зокрема допомагав перейти кримським судам на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії.



3 листопада 2018-го екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, який підозрюється у державній зраді, затримали в Києві.

Чорнобук відкидав всі звинувачення в підтримці російських властей Криму, повідомляючи, що після анексії був "змушений покинути свій пост" і переїхати до сім'ї в Дніпро. За його словами, його буквально вигнали з роботи в Криму, не видавши ні трудове, ні особиста справа.

За версією слідства, під час операції Росії з анексії півострова, Чорнобук співпрацював з окупаційною владою, передає "Слідство.інфо". Зокрема, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів учити законодавство РФ та отримувати російські паспорти. Сам Чорнобук звинувачення у державній зраді відкидає.



Голосіївський районний суд Києва 20 травня продовжив арешт колишньому голові Апеляційного суду Криму Валерію Чернобуку.