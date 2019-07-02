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      Окупаційна влада затримала кримчанина за допис у соцмережі: у чому його звинувачують

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      Окупаційна влада затримала кримчанина Сеяра Емірова
      Окупаційна влада затримала кримчанина Сеяра Емірова / Фото з соціальних мереж

      У Судаку окупаційна влада Криму затримала кримського татарина Сеяра Емірова за допис у соцмережі "Вконтакті". Варто зауважити, що допис, за який затримали чоловіка, був написаний ще у 2013 році.

      Відомо, окупаційна влада півострова ще раніше намагалася затримати кримчанина, однак у них не було на це підстав, повідомили на сторінці у Facebook "Кримська солідарність".

      Читайте також: Життю кримськотатарського активіста Бекірова загрожує небезпека

      1 липня додому до Сеяра Емірова прийшли правоохоронці, але чоловік відмовився проїхати з ними. Вже наступного його затримали біля будинку батьків. Кримчанину інкримінують виробництво і розповсюдження екстремістських матеріалів.

      Емірова Сеяра доставили в Судакський міський суд, наразі триває відкрите засідання. Під час засідання Сеяр пояснив, що відеоролик, за який його затримали був на сторінці у соцмережі "ВКонтакте" ще з 2013 року.

      Можу пояснити, що цей відеоролик перебував на моїй сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте" з 2013 року, але на той момент ми перебували в іншому правовому полі, і цей ролик не входив до списку заборонених екстремістських матеріалів. Через деякий час я перестав користуватися своєю сторінкою, з причини втрати пароля. Щодо відеоролика, то після додавання його в розділ відео я його більше не дивився,
      – наголосив затриманий.

      Як РФ ставиться до кримських татар у Криму?Після анексії Криму окупаційна влада чинить постійний тиск на кримськотатарську громаду, яка виступила на боці України. Силовики неодноразово приходили з обшуками в домівки активістів. Окупанти закидають їм екстремізм і тероризм. Зараз за так званою справою "Хізбут ут-Тахрір" за ґратами перебуває понад 100 членів кримськотатарської громади.

      Затримання кримських татар в Криму
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      Теги: Новини України Кримські татари Новини Криму Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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