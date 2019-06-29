Життю кримськотатарського активіста Бекірова загрожує небезпека

Тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого нині утримують у сімферопольскому СІЗО можуть вивезти в Армянськ, де взагалі немає умов для його утримання.

Про це побоюється адвокат кримськотатарського активіста Олексій Ладин, повідомляє "Крим.Реалії".

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Адвокат сподівається, що суд окупантів задовольнить апеляцію захисту і змінить запобіжний захід на домашній арешт.

► Що відомо про затримання Едема Бекірова

Едема Бекірова обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів. Начебто він передав майже 14 кілограмів боєприпасів і вибухівки так званому засекреченому свідкові, простіше кажучи, – ФСБ-шному провокатору. Утім, обвинувачення сфальсифіковане, адже Бекіров фізично не зміг цього зробити. В той момент він був знесилений після операції на серці.

► Що кажуть лікарі

Навіть зараз російські кардіологи оцінюють ступінь ризику його здоров'ю як дуже високий.

► Як реагує Європа

11 червня Європейський суд з прав людини ухвалив терміново перевести активіста до лікарні. Але підконтрольні Росії тюремники відмовляються виконувати це рішення.