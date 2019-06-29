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      Життю кримськотатарського активіста Бекірова загрожує небезпека

      73 Читать новость на русском
      Едем Бекіров
      Едем Бекіров / Anton Naumlyuk RFL/RL

      Тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого нині утримують у сімферопольскому СІЗО можуть вивезти в Армянськ, де взагалі немає умов для його утримання.

      Про це побоюється адвокат кримськотатарського активіста Олексій Ладин, повідомляє "Крим.Реалії". 

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      Адвокат сподівається, що суд окупантів задовольнить апеляцію захисту і змінить запобіжний захід на домашній арешт.

      ► Що відомо про затримання Едема Бекірова

      Едема Бекірова обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів. Начебто він передав майже 14 кілограмів боєприпасів і вибухівки так званому засекреченому свідкові, простіше кажучи, – ФСБ-шному провокатору. Утім, обвинувачення сфальсифіковане, адже Бекіров фізично не зміг цього зробити. В той момент він був знесилений після операції на серці.

      ► Що кажуть лікарі

      Навіть зараз російські кардіологи оцінюють ступінь ризику його здоров'ю як дуже високий.

      ► Як реагує Європа

      11 червня Європейський суд з прав людини ухвалив терміново перевести активіста до лікарні. Але підконтрольні Росії тюремники відмовляються виконувати це рішення.

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      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Кримські татари
      Джерело: 24 канал
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