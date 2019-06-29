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      Спецслужби Росії готують фейк про 8 полонених українських військових

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      Російська пропаганда
      Російська пропаганда / En.delfi.lt

      Російські спецслужби готують інформаційну кампанію задля дискредитації України. Вони планують використати задля цього 8 українських військових, які нещодавно потрапили у полон на вантажівці.

      Найближчими днями на окуповану Донеччину мають прибути представники одного з російських федеральних каналів, щоб зняти великий сюжет про "злочини ЗСУ проти мирного населення "ДНР", повідомляє "Інформаційний спротив".

      Дізнайтеся імена військових ЗСУ, яких бойовики захопили в полон на Донбасі

      Головними дійовими особами цього сюжету стануть 8 українських військових, які вантажівкою їхали до штабу підрозділу. Водій вантажівки відхилився від маршруту і завіз військових на окуповану бойовиками територію. Там бійців затримали члени російських збройних формувань.

      Важливо! Водій вантажівки Максим Горянов, який потрапив у полон, днями був звільнений звідти після домовленостей кума російського президента Віктора Медведчука. Дружина одного з полонених військових – Кіма Дуванова – звинуватила Горянова в тому, що він сприяв потраплянню її чоловіка та товаришів у полон бойовиків.

      Горянов водій вантажівки полон 8 українських військових
      Водій вантажівки українських військових Максим Горянов

      Зараз решту полонених військових утримують у Макіївському СІЗО (окупована територія). З ними там "працюють" представники російських спецслужб і чинять на бійців психологічний тиск.

      Полоненим військовим роздали спеціально підготовлені тексти, які бійці мають завчити. Ці тексти полонені повинні будуть озвучити на камери російського пропагандистського каналу.

      Цікавий момент: місцевих колаборантів, які перейшли на службу до окупантів в "органи безпеки ЛДНР", до полонених не підпускають на гарматний постріл,
      – зауважили і "Інформаційному спротиві".

      Яким буде пропагандистський сюжет про полонених військових?

      Російська пропаганда подасть свою версію подій захоплення в полон українських військових. Згідно з запланованим сюжетом, "українська ДРГ" у складі 8 осіб за наказом командування ООС прямувала на тимчасово окуповану територію для проведення диверсій на об'єктах цивільної інфраструктури (водопостачання, електричних мереж).

      Пропагандисти також вигадають, що завдяки пильності "розвідки і контррозвідки «ДНР", українських диверсантів взяли в полон у момент переходу лінії розмежування. За задумом інформаційної провокації, полонені військовослужбовці мають розповісти і підтвердити (зрозуміло, що під загрозою життю) цю вигадану версію подій. Також будуть сфабриковані документальні докази.

      Читайте також: Обличчя пропаганди: Скабєєву обурили буклети проти повернення Росії до ПАРЄ

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      Теги: Віктор Медведчук Збройні сили України Новини Росії ЗМІ Заручники Українці в полоні РФ Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Російська пропаганда
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