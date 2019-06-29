Спецслужби Росії готують фейк про 8 полонених українських військових

Російські спецслужби готують інформаційну кампанію задля дискредитації України. Вони планують використати задля цього 8 українських військових, які нещодавно потрапили у полон на вантажівці.

Найближчими днями на окуповану Донеччину мають прибути представники одного з російських федеральних каналів, щоб зняти великий сюжет про "злочини ЗСУ проти мирного населення "ДНР", повідомляє "Інформаційний спротив".

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Головними дійовими особами цього сюжету стануть 8 українських військових, які вантажівкою їхали до штабу підрозділу. Водій вантажівки відхилився від маршруту і завіз військових на окуповану бойовиками територію. Там бійців затримали члени російських збройних формувань.

Важливо! Водій вантажівки Максим Горянов, який потрапив у полон, днями був звільнений звідти після домовленостей кума російського президента Віктора Медведчука. Дружина одного з полонених військових – Кіма Дуванова – звинуватила Горянова в тому, що він сприяв потраплянню її чоловіка та товаришів у полон бойовиків.



Водій вантажівки українських військових Максим Горянов

Зараз решту полонених військових утримують у Макіївському СІЗО (окупована територія). З ними там "працюють" представники російських спецслужб і чинять на бійців психологічний тиск.

Полоненим військовим роздали спеціально підготовлені тексти, які бійці мають завчити. Ці тексти полонені повинні будуть озвучити на камери російського пропагандистського каналу.

Цікавий момент: місцевих колаборантів, які перейшли на службу до окупантів в "органи безпеки ЛДНР", до полонених не підпускають на гарматний постріл,

– зауважили і "Інформаційному спротиві".

Яким буде пропагандистський сюжет про полонених військових?

Російська пропаганда подасть свою версію подій захоплення в полон українських військових. Згідно з запланованим сюжетом, "українська ДРГ" у складі 8 осіб за наказом командування ООС прямувала на тимчасово окуповану територію для проведення диверсій на об'єктах цивільної інфраструктури (водопостачання, електричних мереж).

Пропагандисти також вигадають, що завдяки пильності "розвідки і контррозвідки «ДНР", українських диверсантів взяли в полон у момент переходу лінії розмежування. За задумом інформаційної провокації, полонені військовослужбовці мають розповісти і підтвердити (зрозуміло, що під загрозою життю) цю вигадану версію подій. Також будуть сфабриковані документальні докази.

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