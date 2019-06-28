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      Дружина полоненого: Медведчук звільняє водія, який завіз сім бійців ЗСУ в полон

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      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук / Getty Images

      Максим Горяїнов, про звільнення якого з полону бойовиків домовився лідер політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, сприяв тому, щоб в полоні у терористів "ЛДНР" опинилися семеро українських військовослужбовців.

      Про це у себе в Facebook написала дружина одного з полонених Олена Дуванова-Рожкова.

      "Пан Медведчук звільнив одного з восьми українських військовослужбовців, які нещодавно потрапили в полон, Горяїнова Максима. Що б всі розуміли, цей чоловік був за кермом і сприяв тому, щоб машина з військовими, серед яких мій чоловік, Дуванов Кім, заїхала на підконтрольну територію. Ось, кого визволяє Медведчук", – написала дружина військового.

      22 травня вісім українських військовослужбовців потрапили в полон до проросійських бойовиків в районі населеного пункту Новотроїцьке. Бійці їхали на вантажівці на звірку зброї в один з підрозділів.

      В аеропорту Мінська проросійські бойовики передали українській стороні 28 червня 4 полонених українців. Їх доставили літаком з Ростова, а зустрічав звільнених українців Віктор Медведчук – кум російського президента та співголова партії "Опозиційна платформа – За життя". Медведчук, до речі, не вповноважений проводити переговори та сам обмін полонених чи їх звільнення.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Обмін полоненими Війна на Донбасі Віктор Медведчук
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